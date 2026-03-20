Tonk News: मीटिंग में ‘रील’ कांड, सरकारी बैठक में लापरवाही का ​वीडियो वायरल, प्रभारी मंत्री नाराज, जांच के आदेश

जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद के सभागार बैठक में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने समीक्षा बैठक में बिजली,पानी, सड़क सफाई , पशुपालन आदि बिंदुओं को लेकर समीक्षा ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में चल रहे कार्यों को तय समय पर पूरा करने और आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

बैठक के बाद मीडिया से वार्ता में उन्होने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। बिजली पानी की गर्मियों में किसी तरह की किल्लत नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की है। मेंटीनेंस कार्यों के लिए कुछ समय के लिए शटडाउन लिया जाता है। प्रदेश में अब बिजली की कोई कमी नहीं है। घरों पर सोलर लगाने वालों को नियमानुसार सब्सिडी दी जा रही हैं।