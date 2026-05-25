Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से क्यों बच रही सरकार? सचिन पायलट ने किया बड़ा खुलासा

पायलट ने आरोप लगाया कि मामला तब सामने आया जब विद्यार्थियों ने गेस पेपर और मुख्य प्रश्नपत्र एक जैसे होने की शिकायत की। सरकार ने खुद इस गड़बड़ी का खुलासा नहीं किया। पायलट ने कहा कि भारत को हर देश के साथ बराबरी के स्तर पर संबंध रखने चाहिए। देश की ऊर्जा नीति स्वतंत्र होनी चाहिए और भारत को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह तेल रूस, ईरान या वेनेजुएला से खरीदे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है, जिससे किसानों और देश की आर्थिक नीति पर असर पड़ेगा।