Rajasthan Roadways: सफर होगा आसान, राजस्थान के इस जिले को मिली 12 नई बस, अब 46 रूटों पर दौड़ेंगी 47 बसें

हरी झंडी दिखाकर बसों को रवानगी देते मंत्री। फोटो- पत्रिका
सिरोही। जिले के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सिरोही आगार को नई बसों का तोहफा मिला है। आगार को कुल 12 अनुबंधित बसें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 सुपर एक्सप्रेस श्रेणी की बसें बुधवार को निर्धारित रुटों पर रवाना कर दी गईं। वहीं शेष 7 सेमी डिलक्स स्टार लाइन श्रेणी की बसें भी आगार को मिल चुकी हैं, जिन्हें जल्द ही आमजन की सुविधा के लिए संचालन में लाया जाएगा।
इन नई बसों के जुडऩे से सिरोही आगार में अब कुल 47 बसें हो जाएंगी, जो 46 रूटों पर संचालित होंगी। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक विकल्प और बेहतर सुविधा मिलेगी। नई बसें सिरोही से अहमदाबाद, जालोर, बालोतरा, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौडगढ़़ और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इन रूटों पर बसों के संचालन से न केवल स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापारिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा।
नई बसों के आने से सिरोही आगार की क्षमता बढ़ गई है। अब यात्रियों को सीटों की उपलब्धता में आसानी होगी और लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी। सुपर एक्सप्रेस और सेमी डिलक्स बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिससे सफर का अनुभव बेहतर होगा।
वहीं राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सिरोही आगार की नई 5 सुपर एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिरोही आगार परिक्षेत्र के निवासियों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से व्यापारिक एवं धार्मिक स्थलों तक बस संचालन की मांग को देखते हुए निगम ने ग्रीष्मकालीन 2026 में कुल 12 अनुबंधित वाहन आवंटित किए थे।
इनमें से 5 सुपर एक्सप्रेस बसें अब आगार को प्राप्त हो गई हैं। इन बसों को मंत्री ओटाराम देवासी और जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया। इस मौके विरेन्द्र सिंह चौहान, ताराराम माली, बाबुसिंह, मुख्य प्रबंधक यशवंतराज सिंघाडिया, डीएसपी मुकेश चौधरी तथा तहसीलदार जगदीश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
आगार को कुल 12 अनुबंधित बसें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 सुपर एक्सप्रेस श्रेणी की बसें बुधवार को रवाना कर दी गईं। वहीं शेष 7 सेमी डिलक्स स्टार लाइन श्रेणी की बसें भी आगार को मिल चुकी हैं, जिन्हें जल्द ही आमजन की सुविधा के लिए संचालन में लाया जाएगा।
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