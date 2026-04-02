Rajasthan Roadways: सफर होगा आसान, राजस्थान के इस जिले को मिली 12 नई बस, अब 46 रूटों पर दौड़ेंगी 47 बसें

इन नई बसों के जुडऩे से सिरोही आगार में अब कुल 47 बसें हो जाएंगी, जो 46 रूटों पर संचालित होंगी। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक विकल्प और बेहतर सुविधा मिलेगी। नई बसें सिरोही से अहमदाबाद, जालोर, बालोतरा, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौडगढ़़ और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इन रूटों पर बसों के संचालन से न केवल स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापारिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा।