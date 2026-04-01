Rajasthan: रील के चक्कर में मौत से खेल, पेट्रोल पंप पर एसयूवी को डीजल से नहलाया, वायरल हुआ VIDEO

वीडियो में युवक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के दौरान नोजल बाहर निकालकर कार की बॉडी पर डीजल डालता दिखाई दे रहा है। यह लापरवाही भरा कृत्य न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि गंभीर हादसे को न्योता देने जैसा भी है। डीजल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ से इस तरह खुलेआम कार धोने से पंप पर आग लगने का बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। यदि थोड़ी सी भी चिंगारी या तकनीकी गड़बड़ी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो किस पेट्रोल पंप का है।