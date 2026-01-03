Barmer Honeytrap: युवती ने जिम में व्यापारी से की दोस्ती, फ्लैट पर बनाए अवैध संबंध, स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर 40 लाख की डिमांड

बाड़मेर। कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को हनीट्रैप में फंसाकर 40 लाख रुपए की डिमांड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने युवती समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक लिच्छाराम कर रहे हैं।