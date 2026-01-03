Barmer Honeytrap: युवती ने जिम में व्यापारी से की दोस्ती, फ्लैट पर बनाए अवैध संबंध, स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर 40 लाख की डिमांड

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवती (फोटो-पत्रिका)
बाड़मेर। कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को हनीट्रैप में फंसाकर 40 लाख रुपए की डिमांड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने युवती समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक लिच्छाराम कर रहे हैं।
शहर कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी युवती प्रियंका (निवासी पश्चिम बंगाल) ने पीड़ित व्यापारी एवं अधिवक्ता से पहले दोस्ती की। जिम में नियमित मुलाकातों के बाद भरोसा बढ़ाया गया। इसके बाद रॉय कॉलोनी स्थित ओमेगा टॉवर में किराए के फ्लैट पर बुलाकर अवैध संबंध बनाए। पूरे घटनाक्रम को स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड कर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो तैयार किए।
रिकॉर्डिंग के बाद प्रियंका ने कमल सिंह (निवासी इंद्रा कॉलोनी) और फरार आरोपी विजय सिंह के साथ मिलकर व्यापारी पर दबाव बनाया। बदनामी की धमकी देकर 40 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित व्यापारी ने लंबे समय तक कुछ रकम देकर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन उत्पीड़न बढ़ने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रियंका और कमल सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरोह की कार्यप्रणाली और अन्य संभावित पीड़ितों को लेकर जांच की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पुलिस युवती के कब्जे से पीड़ित से हासिल की गई 49 हजार रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है।
जांच में सामने आया कि जिम और फ्लैट एक ही बिल्डिंग में होने से नजदीकियां बढ़ीं। इस घटना ने शहर में जिम व कैफे की आड़ में बढ़ रही आवारागर्दी और आपराधिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
