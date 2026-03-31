LPG Cylinder Update: जयपुर में एक साथ 3 टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप, 118 गैस सिलेंडर जब्त, अब FIR की तैयारी

पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी, जेएनयू हॉस्पिटल के पास संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 74 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 3 रिफिलिंग मोटर और 1 पिकअप वाहन जब्त किया गया। इसी प्रकार आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार और जग्गा की ढाणी में दबिश के दौरान 22 गैस सिलेंडर और 1 उपकरण जब्त किया गया। भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 8 गैस सिलेंडर, 1 कांटा और 1 उपकरण जब्त किया गया। बिन्दायका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर, 1 कांटा और 1 रेगुलेटर रबर पाइप सहित जब्त किया गया।