PNG Facility : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल-ढाबों पर नहीं चलेगा कॉमर्शियल गैस

प्रभावित शहर में करीब 350 होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालक कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। जिलेभर में यह संख्या करीब 1000 तक पहुंचती है। हालांकि इनमें से कई कनेक्शन निष्क्रिय बताए जा रहे है। रसद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी सक्रिय कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन में शिफ्ट करने की योजना बनाई है।