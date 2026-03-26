Good News: घरेलू नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दूसरी ओर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर विभागीय अधिकारियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर घरेलू गैस सप्लाई पर नहीं पड़ा है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के तीन से चार दिन के भीतर सिलेंडर मिल रहे हैं। एक समय में बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग होने से सर्वर में अस्थायी समस्या आई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है।