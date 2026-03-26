PNG Connection : राजस्थान सरकार का नया आदेश, पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य, नहीं तो 3 माह बाद नहीं मिलेगा सिलेंडर

अधिकृत गैस कंपनी यह प्रमाणित कर देती है कि किसी घर में पीएनजी कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो उस उपभोक्ता को एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में जब भी वहां पीएनजी पहुंचाना संभव होगा, यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा। कंपनी ने अपना व्हाट्सएप नंबर 9650954560 भी जारी किया है।