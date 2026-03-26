Weather Alert: 29 मार्च को एक साथ बदलेगा पूरे राजस्थान का मौसम, हर जिले में आंधी-बारिश का खतरा, येलो अलर्ट जारी

28 मार्च को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। जयपुर और अजमेर संभाग में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी मेघगर्जन के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मार्च सबसे ज्यादा संवेदनशील दिन रहेगा। इस दिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।