LPG Shortage: नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर! सरकार के एक आदेश ने बढ़ाई चिंता, इन लोगों को लेना होगा ऐसा नया कनेक्शन

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। देश में ऊर्जा खपत के ढांचे को बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार देर शाम असाधारण राजपत्र (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन) जारी कर प्राकृतिक गैस आधारित पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के लिए सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार जिन घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, यदि वे तीन महीने के भीतर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो वहां एलपीजी की आपूर्ति बंद की जा सकेगी।
जोधपुर में करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र में पीएनजी की लाइन पहुंच चुकी है, लेकिन घरेलू गैस कनेक्शन केवल 34 हजार 615 परिवारों ने ही लिया है, जबकि शहर में एलपीजी के करीब 4.50 लाख कनेक्शन हैं। कुछ कनेक्शन दोहरे भी हो सकते हैं, फिर भी शहर को एलपीजी से पीएनजी में ट्रांसफर करने के लिए दो लाख से अधिक कनेक्शनों की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर जोधपुर स्थित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी ने इस वर्ष केवल 7500 घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अगले दो वर्षों तक भी पूरे जोधपुर को कवर करना मुश्किल माना जा रहा है।
एलपीजी की किल्लत के बीच जोधपुर में बीते 15 दिनों में 380 परिवारों ने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, यानी प्रतिदिन औसतन 25 घर आवेदन कर रहे हैं। इसके बावजूद कई लोग जानबूझकर कनेक्शन लेने से बच रहे हैं।
जोधपुर में रातानाडा, शास्त्रीनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, एयरफोर्स क्षेत्र, सरदारपुरा, बासनी और पावटा सहित आधे से अधिक शहर में गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, जबकि महामंदिर, माता का थान, सूरसागर, मंडोर, शिकारगढ़ और भीतरी शहर सहित लगभग 40 प्रतिशत हिस्से में पाइपलाइन पहुंचना बाकी है। जोधपुर में प्रतिदिन लगभग 10 हजार 800 एससीएमडी (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन) गैस की खपत होती है।
घरेलू रेट - 50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर
इंडस्ट्रियल रेट - 53.15 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर
कॉमर्शियल रेट - 55.84 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर
जोधपुर की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी ने इस वर्ष 7500 घरेलू गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा है। गैस कनेक्शन देने की अधिकतम अवधि 90 दिन निर्धारित है। ऐसे में यदि एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं तो फिर से संकट की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा आम आदमी के लिए एकमुश्त 6 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
पीएनजी गैस कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि 6 हजार रुपए है, जबकि एलपीजी कनेक्शन का खर्च इससे काफी कम है। एलपीजी कनेक्शन के लिए करीब 2200 रुपए सिक्योरिटी, 250 रुपए सिलेंडर का और 118 रुपए इंस्टॉलेशन शुल्क देना होता है।
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सीजेडी कम्पनी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वह एक साथ पूरे शहर को कवर कर सके। सरकार ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है।
चूल्हे से एलपीजी पर आने में भी लोगों को वर्षों लग गए थे। एकदम से एलपीजी से पीएनजी पर आना लोगों के लिए कठिन होगा।
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