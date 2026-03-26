LPG Shortage: नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर! सरकार के एक आदेश ने बढ़ाई चिंता, इन लोगों को लेना होगा ऐसा नया कनेक्शन

जोधपुर में करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र में पीएनजी की लाइन पहुंच चुकी है, लेकिन घरेलू गैस कनेक्शन केवल 34 हजार 615 परिवारों ने ही लिया है, जबकि शहर में एलपीजी के करीब 4.50 लाख कनेक्शन हैं। कुछ कनेक्शन दोहरे भी हो सकते हैं, फिर भी शहर को एलपीजी से पीएनजी में ट्रांसफर करने के लिए दो लाख से अधिक कनेक्शनों की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर जोधपुर स्थित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी ने इस वर्ष केवल 7500 घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अगले दो वर्षों तक भी पूरे जोधपुर को कवर करना मुश्किल माना जा रहा है।