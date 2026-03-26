26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

LPG Shortage: नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर! सरकार के एक आदेश ने बढ़ाई चिंता, इन लोगों को लेना होगा ऐसा नया कनेक्शन

PNG Policy: सरकार के नए नियम के बाद पीएनजी कनेक्शन को लेकर जोधपुर में हलचल बढ़ गई है। तीन महीने में कनेक्शन नहीं लेने पर एलपीजी बंद होने की आशंका से लोग असमंजस में हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 26, 2026

PNG connection rule India, LPG ban news India, piped natural gas policy, Jodhpur gas connection news, LPG vs PNG India, government gas rule update, PNG connection deadline India, city gas distribution India, Rajasthan gas pipeline news, LPG supply restrictions India, household gas policy India, energy policy India update, PNG gas benefits India, gas connection cost India, breaking news India gas policy

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। देश में ऊर्जा खपत के ढांचे को बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार देर शाम असाधारण राजपत्र (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन) जारी कर प्राकृतिक गैस आधारित पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के लिए सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार जिन घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, यदि वे तीन महीने के भीतर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो वहां एलपीजी की आपूर्ति बंद की जा सकेगी।

जोधपुर में करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र में पीएनजी की लाइन पहुंच चुकी है, लेकिन घरेलू गैस कनेक्शन केवल 34 हजार 615 परिवारों ने ही लिया है, जबकि शहर में एलपीजी के करीब 4.50 लाख कनेक्शन हैं। कुछ कनेक्शन दोहरे भी हो सकते हैं, फिर भी शहर को एलपीजी से पीएनजी में ट्रांसफर करने के लिए दो लाख से अधिक कनेक्शनों की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर जोधपुर स्थित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी ने इस वर्ष केवल 7500 घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अगले दो वर्षों तक भी पूरे जोधपुर को कवर करना मुश्किल माना जा रहा है।

एक दिन में 25 गैस कनेक्शन

एलपीजी की किल्लत के बीच जोधपुर में बीते 15 दिनों में 380 परिवारों ने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, यानी प्रतिदिन औसतन 25 घर आवेदन कर रहे हैं। इसके बावजूद कई लोग जानबूझकर कनेक्शन लेने से बच रहे हैं।

इन एरिया में पाइप लाइन पहुंचना बाकी

जोधपुर में रातानाडा, शास्त्रीनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, एयरफोर्स क्षेत्र, सरदारपुरा, बासनी और पावटा सहित आधे से अधिक शहर में गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, जबकि महामंदिर, माता का थान, सूरसागर, मंडोर, शिकारगढ़ और भीतरी शहर सहित लगभग 40 प्रतिशत हिस्से में पाइपलाइन पहुंचना बाकी है। जोधपुर में प्रतिदिन लगभग 10 हजार 800 एससीएमडी (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन) गैस की खपत होती है।

जोधपुर में ऐसे मिलेगा कनेक्शन

  • जोधपुर शहर में पीएनजी कनेक्शन के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यह कार्यालय सर्किट हाउस रोड स्थित ब्लू सिटी मॉल में है।
  • आवेदन का रजिस्ट्रेशन शुल्क 354 रुपए है।
  • आवेदन के 15 दिन के भीतर कनेक्शन दिया जाएगा।
  • कनेक्शन के समय 6 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी, जिसे किस्तों में भी जमा कराया जा सकता है।
  • कम्पनी घर पर प्रीपेड मीटर लगाएगी, जिसमें मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा।

जोधपुर में पीएनजी गैस के रेट

घरेलू रेट - 50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर
इंडस्ट्रियल रेट - 53.15 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर
कॉमर्शियल रेट - 55.84 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर

कम्पनी कैसे दे पाएगी, इस साल केवल 7500 का लक्ष्य

जोधपुर की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी ने इस वर्ष 7500 घरेलू गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा है। गैस कनेक्शन देने की अधिकतम अवधि 90 दिन निर्धारित है। ऐसे में यदि एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं तो फिर से संकट की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा आम आदमी के लिए एकमुश्त 6 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

जनता पर फूटेगा महंगाई बम

पीएनजी गैस कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि 6 हजार रुपए है, जबकि एलपीजी कनेक्शन का खर्च इससे काफी कम है। एलपीजी कनेक्शन के लिए करीब 2200 रुपए सिक्योरिटी, 250 रुपए सिलेंडर का और 118 रुपए इंस्टॉलेशन शुल्क देना होता है।

यह वीडियो भी देखें

अभी आएंगी दिक्कतें

सीजेडी कम्पनी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वह एक साथ पूरे शहर को कवर कर सके। सरकार ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है।

  • कमलेश परिहार

चूल्हे से एलपीजी पर आने में भी लोगों को वर्षों लग गए थे। एकदम से एलपीजी से पीएनजी पर आना लोगों के लिए कठिन होगा।

  • रजनी भारती

ये भी पढ़ें

Rajasthan Airport: राजस्थान में यहां बन सकते हैं नए एयरपोर्ट, CM भजनलाल शर्मा पहुंचे दिल्ली, जानें केंद्रीय मंत्री से क्या हुई बात
जयपुर
New Airport, New Airport in Rajasthan, New Airport in Bharatpur, New Airport in Deeg, New Airport in Sikar, New Airport in Jhunjhunu, Rajasthan New Airport Latest News, New Airport Update News, New Airport Today News, CM Bhajanlal Sharma, Jaipur Airport, Jaipur Airport Latest News, Jaipur Airport Update News, Jaipur Airport Today News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / LPG Shortage: नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर! सरकार के एक आदेश ने बढ़ाई चिंता, इन लोगों को लेना होगा ऐसा नया कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur ISIS Network: जोधपुर पहुंचा आतंकी संगठन ISIS का नेटवर्क, हैंडलर गिरफ्तार, लॉरी पर बेचता था चश्में-बेल्ट

ISIS, ISIS handler, ISIS handler in Jodhpur, ISIS handler in Rajasthan, ISIS handler latest news, ISIS terrorist, ISIS terrorist in Jodhpur, ISIS terrorist in Rajasthan, Jodhpur ISIS network, Rajasthan terror link, ISIS social media module India, Vijayawada police operation, youth radicalization case India, SIMI connection India, terror recruitment online, ISIS India investigation, radicalization through social media, Jodhpur crime news, anti terrorism operation India, extremist network India, intelligence alert Rajasthan, terror module bust India, national security news India
जोधपुर

Rajasthan News : खुद के आशियाने का सपना हुआ पूरा- मिली घर की चाबी, जानें क्या है सरकार की ये 'गज़ब' स्कीम? 

जोधपुर

Rajasthan Politics : 'मैंने भी शतक लगाया है', पिता महिपाल को याद कर ऐसा क्यों बोलीं दिव्या मदेरणा? 

जोधपुर

राजस्थान के वीरेंद्र सिंह ने बढ़ाया देश का मान, दुनिया की सबसे ऊंची 'ज्वालामुखी' चोटी पर गाड़ा झंडा, जानें चुनौतियों को कैसे दी मात? 

जोधपुर

RBSE 10th Result: 12 घंटे की पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी… जोधपुर के जतिन ने 99.17% अंक लाकर रच दी सफलता की कहानी

Success Story, Jodhpur Success Story, 10th Board Success Story, 10th Board Result Success Story, RBSE 10th topper 2026, Jatin Suthar Jodhpur, 99.17 percent success story, Rajasthan board result topper, student success motivation, 10th board top marks India, study tips toppers use, no social media study success, JEE dream student story, Rajasthan education news, board exam inspiration story, how to score 99 percent, topper daily routine study, exam success discipline story, Jodhpur student achievement
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.