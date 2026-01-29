29 जनवरी 2026,

गुरुवार

सिरोही

राजस्थान: युवक के प्रेम विवाह करने पर पंचों ने परिवार को किया बहिष्कृत, 7 लाख रुपए का दंड भी लगाया

परिवादी के पिता और उनके रिश्तेदार वहां पहुंचे, तो समाज के पंचों ने उसके पिता से कहा कि आपके बेटे ने समाज की प्रथा के विरूद्ध जाकर प्रेम विवाह किया है, जो समाज के रीति रिवाज के विपरीत है।

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Jan 29, 2026

sirohi panchyat faisla

Photo- AI

Sirohi News: पिंडवाडा। शहर की ढापा गली में रहने वाले एक युवक के प्रेम विवाह करने पर समाज के पंचों ने युवक के परिवार का हुक्का-पानी बंद करने और 7 लाख का दंड करने का मामला सामने आया है।

इस संबंध में पीड़ित ने न्यायालय इस्तगासा के माध्यम से पिंडवाडा थाने में समाज के पंचों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

परिवादी पिंडवाड़ा निवासी राजेंद्र कुमार माली पुत्र मंछा राम ने इस्तगासे में बताया कि 6 अक्टूबर को उसने शिवगंज निवासी समाज की युवती से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह से उसके मामा कमलेश कुमार परिवादी के परिवार से नाराज थे।

वीरवाडा गांव में 1 नवंबर को माली समाज के चवला में समाज की पंचायती हुई, जिसमें उसके मामा ने परिवादी के परिजनों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा।

परिवार का हुक्का पानी बंद किया

परिवादी के पिता और उनके रिश्तेदार वहां पहुंचे, तो समाज के पंचों ने उसके पिता से कहा कि आपके बेटे ने समाज की प्रथा के विरूद्ध जाकर प्रेम विवाह किया है, जो समाज के रीति रिवाज के विपरीत है।

इसको लेकर परिवार का हुक्का पानी बंद कर समाज से बहिष्कृत करने का फैसला सुनाया। प्रार्थी का आरोप है कि पंचों ने कहा कि समाज का कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार से व्यवहार नहीं रखेगा एवं न ही घर पर किसी कार्यक्रम में शामिल होगा।

जो भी व्यक्ति व्यवहार रखेगा, उसे भी समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। यदि समाज में वापस आना है ताे दण्ड के रूप में 7 लाख रुपए नकद जमा करवाने और एक भोज करने की बात कही।

इससे पहले भी लगाया था जुर्माना

पीड़ित ने इस्तगासे में बताया कि इससे पहले भी उसके भाई विष्णु कुमार के प्रेम विवाह पर समाज ने परिवादी के परिवार से साढे तीन लाख का दंड भरवाया था।

16 जनों पर आरोप, पुलिस ने की जांच शुरू

प्रार्थी ने रमेश कुमार माली, मगनलाल, सवाराम माली, धर्माराम माली, सोनाराम माली, हरिराम मास्टर, कालूराम, सवाराम, मगनलाल झाड़ोली, मगनलाल गढ़ेरा, छोगाराम, महेन्द्र कुमार, आदर्श कमलेश माली, मोहित, अक्षय माली सहित 16 जनों के खिलाफ न्यायालय में इस्तागासा पेश कर न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश पर पिंडवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



Hindi News / Rajasthan / Sirohi / राजस्थान: युवक के प्रेम विवाह करने पर पंचों ने परिवार को किया बहिष्कृत, 7 लाख रुपए का दंड भी लगाया
