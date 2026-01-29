राजस्थान: युवक के प्रेम विवाह करने पर पंचों ने परिवार को किया बहिष्कृत, 7 लाख रुपए का दंड भी लगाया

प्रार्थी ने रमेश कुमार माली, मगनलाल, सवाराम माली, धर्माराम माली, सोनाराम माली, हरिराम मास्टर, कालूराम, सवाराम, मगनलाल झाड़ोली, मगनलाल गढ़ेरा, छोगाराम, महेन्द्र कुमार, आदर्श कमलेश माली, मोहित, अक्षय माली सहित 16 जनों के खिलाफ न्यायालय में इस्तागासा पेश कर न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश पर पिंडवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।