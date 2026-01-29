29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Jaipur: ‘…तो सुषमा आज जीवित होती’, फूट-फूटकर रोता रहा पति, दर्ज करवाया रिश्तेदार के खिलाफ मामला

Jaipur Accident: जयपुर के बैनाड़ रोड पर हुए एक दर्दनाक हादसे में पत्नी की मौत के बाद पति ने रिश्तेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 29, 2026

Jaipur News

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

Husband Filled Case After Wife Died: जयपुर के बैनाड़ रोड पर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। भवानी शंकर कॉलोनी निवासी सुषमा शर्मा 26 जनवरी की शाम अपने रिश्तेदार प्रवीण कुमार के साथ स्कूटी पर लौट रही थीं। सीतावाली फाटक के पास स्पीड ब्रेकर पर तेज रफ्तार स्कूटी उछल गई और सुषमा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।

अस्पताल में उपचार के दौरान सुषमा की मौत हो गई थी। पति चंदन जांगिड़ ने इसे लापरवाही का नतीजा बताते हुए मंगलवार को प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

जानकारी के अनुसार भवानी शंकर कॉलोनी बैनाड़ रोड निवासी सुषमा शर्मा प्रवीण के साथ स्कूटी पर गोविंद नगर से घर लौट रही थीं। सीतावाली फाटक के पास तेज रफ्तार और लापरवाही से स्कूटी स्पीड ब्रेकर पर उछली और संतुलन बिगड़ने से सुषमा नीचे गिर पड़ीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोट लगी।

हादसे के बाद प्रवीण ने अन्य वाहन से उसको निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने सुषमा को मृत घोषित कर दिया।

…तो सुषमा आज जीवित होती: पति

सुषमा की मौत परिवार पर वज्रपात बनकर गिरी। घर का माहौल गमगीन हो गया और परिवार की खुशियां गम में बदल गईं। मृतका के पति चंदन जांगिड़ ने इस हादसे को लापरवाही का नतीजा बताते हुए प्रवीण कुमार के खिलाफ मंगलवार को खोरा बीसल थाने में तेज रफ्तार में स्कूटी चलाने और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि अगर वाहन सावधानी से चलाया जाता तो सुषमा आज जीवित होती।

