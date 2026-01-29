Jaipur: ‘…तो सुषमा आज जीवित होती’, फूट-फूटकर रोता रहा पति, दर्ज करवाया रिश्तेदार के खिलाफ मामला

सुषमा की मौत परिवार पर वज्रपात बनकर गिरी। घर का माहौल गमगीन हो गया और परिवार की खुशियां गम में बदल गईं। मृतका के पति चंदन जांगिड़ ने इस हादसे को लापरवाही का नतीजा बताते हुए प्रवीण कुमार के खिलाफ मंगलवार को खोरा बीसल थाने में तेज रफ्तार में स्कूटी चलाने और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि अगर वाहन सावधानी से चलाया जाता तो सुषमा आज जीवित होती।