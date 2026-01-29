Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के भाव नरम गर्म चल रहे हैं। जहां अब टमाटर सस्ता होने लगा है तो वहीं अब बारीक हरी मिर्ची ने रफ्तार पकड़ ली है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 76 रुपए तक बोले गए। वहीं टमाटर के दामों गिरावट आ रही है। आज थोक मंडी में देसी टमाटर के दाम 6 से 10 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, हरी मटर, नींबू, ​​शिमला मिर्च, गाजर व मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी भाव सामान्य रहे। आलू थोक मंडी में नया आलू 6 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम 10 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज 30 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।