29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते

राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के भाव नरम गर्म चल रहे हैं। जहां अब टमाटर सस्ता होने लगा है तो वहीं अब बारीक हरी मिर्ची ने रफ्तार पकड़ ली है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 76 रुपए तक बोले गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Jan 29, 2026

- मुहाना थोक मंडी ​आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के भाव नरम गर्म चल रहे हैं। जहां अब टमाटर सस्ता होने लगा है तो वहीं अब बारीक हरी मिर्ची ने रफ्तार पकड़ ली है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 76 रुपए तक बोले गए। वहीं टमाटर के दामों गिरावट आ रही है। आज थोक मंडी में देसी टमाटर के दाम 6 से 10 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, हरी मटर, नींबू, ​​शिमला मिर्च, गाजर व मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी भाव सामान्य रहे। आलू थोक मंडी में नया आलू 6 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम 10 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज 30 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 15 से 16 रुपए

टमाटर देसी 6 से 10 रुपए

मटर 18 से 22 रुपए

मिर्ची 37 से 48 रुपए

बारीक मिर्च 75 से के 76 रुपए

फूल गोभी 10 से 18 रुपए

पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए

करेला 48 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 23 से 28 रुपए

नींबू 22 से 24 रुपए

लोकी 20 से 22 रुपए

भिंडी 50 से 65 रुपए

अदरक 54 से 55 रुपए

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 10 से 15 रुपए

कद्दू 13 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 16 से 23 रुपए

टिंडा 12 से 15 रुपए

गाजर 8 से 12 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 6 से 9 रुपए

आलू पुराना 2 से 5 रुपए

प्याज 10 से 18 रुपए

लहसुन 30 से 110 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: ‘…तो सुषमा आज जीवित होती’, फूट-फूटकर रोता रहा पति, दर्ज करवाया रिश्तेदार के खिलाफ मामला

Jaipur News
जयपुर

IAS सीताराम जाट का देसी अंदाज: बेटे की शादी में लोकगीतों पर जमकर थिरके शिक्षा निदेशक, वीडियो देख कायल हुए लोग

IAS Sitaram Jat Dance
जयपुर

Rajasthan Rail Connectivity : बुलेट ट्रेन के दौर में राजस्थान के 8 जिला मुख्यालय रेल सेवा को क्यों तरसे, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Rajasthan eight district headquarters still deprived of rail connectivity In bullet trains era read ground report
जयपुर

रॉकेट में सवार चांदी 4 लाख पार, विशेषज्ञों का कहना 6 लाख तक जा सकते हैं दाम, जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई सच्चाई

जयपुर

India Energy Week: हाइड्रोजन से चलेंगे ड्रोन, स्कूटर और गोल्फ कार्ट, राजस्थान बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख केंद्र

Green Hydrogen
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.