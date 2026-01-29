Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते

- मुहाना थोक मंडी आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भाव नरम गर्म चल रहे हैं। जहां अब टमाटर सस्ता होने लगा है तो वहीं अब बारीक हरी मिर्ची ने रफ्तार पकड़ ली है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 76 रुपए तक बोले गए। वहीं टमाटर के दामों गिरावट आ रही है। आज थोक मंडी में देसी टमाटर के दाम 6 से 10 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, हरी मटर, नींबू, शिमला मिर्च, गाजर व मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी भाव सामान्य रहे। आलू थोक मंडी में नया आलू 6 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम 10 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज 30 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 15 से 16 रुपए
टमाटर देसी 6 से 10 रुपए
मटर 18 से 22 रुपए
मिर्ची 37 से 48 रुपए
बारीक मिर्च 75 से के 76 रुपए
फूल गोभी 10 से 18 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 48 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 23 से 28 रुपए
नींबू 22 से 24 रुपए
लोकी 20 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 65 रुपए
अदरक 54 से 55 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 10 से 15 रुपए
कद्दू 13 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 23 रुपए
टिंडा 12 से 15 रुपए
गाजर 8 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 6 से 9 रुपए
आलू पुराना 2 से 5 रुपए
प्याज 10 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 110 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
