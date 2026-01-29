29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

रॉकेट में सवार चांदी 4 लाख पार, विशेषज्ञों का कहना 6 लाख तक जा सकते हैं दाम, जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई सच्चाई

Jaipur Jewelers Opinion: निवेशक खुश हैं, शादियों में खरीदारी नहीं हो रही, ज्वेलर मक्खी मार रहे हैं, चांदी के बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं। अजीब ही माहौल है जो समझ से परे है।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Jan 29, 2026

जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई सच्चाई

Silver Price Today: कीमती धातुओं के बाजार में साल 2026 की शुरुआत इतिहास रचते हुए हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने पहली बार 100डॉलर प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर पार कर लिया है, जिसके बाद भारतीय सर्राफा बाजार में भूचाल आ गया। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर चांदी आज 4,07,456 रूपए किलो पर खुली है। इस सप्ताह में करीब पचास हजार रूपए तक दाम बढ़ चुके हैं। यह कीमत इतिहास की सबसे हाई कीमत हैं। साथ ही यह लगभग हर रोज तेजी से बढ़ रही है। जयपुर सहित देशभर के सर्राफा बाजारों में तेजी का माहौल है। निवेशक खुश हैं लेकिन खरीदार और ज्वेलर फिलहाल परेशान हैं।

दिल्ली से लेकर जयपुर तक सहमा सर्राफा बाजार

दिल्ली से लेकर जयपुर तक के सर्राफा बाजारों में हलचल मची हुई है। बीते मंगलवार को चांदी के भाव में 40,500 रुपये की महा तेजी देखी गई थी, जिसके ठीक अगले दिन बुधवार को कीमतों में फिर से 15,000 रुपये की बड़ी बढ़त दर्ज की गई। इस तरह चांदी ने पलक झपकते ही 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया।

क्यों लगी है बाजार में यह आग, इसके पीछे चार कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे चार प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले, चीन ने चांदी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और अपने खनन में कटौती की है। दूसर, सौर ऊर्जा पैनल और बिजली से चलने वाले वाहनों में चांदी की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। तीसरा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा में चांदी और सोना जमा कर रहे हैं। चौथा और सबसे बड़ा कारण डिजिटल निवेश है, जहां लोग मोबाइल के जरिए घर बैठे चांदी खरीद रहे हैं। साथ ही उसे हर रोज बढ़ता देख उत्साहित हो रहे हैं।

क्या 6 लाख तक जाएगी चांदी ?

बाजार के जानकारों और वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञों, जिनमें …रिच डैड पुअर डैड… के प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी भी शामिल हैं, साथ ही एलबीएमए यानी लंदन बुलियान मार्केट एसोसिएशन के ताजा सर्वे का अनुमान है कि यह तो बस शुरुआत है। ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक, इस वर्ष के अंत तक चांदी की कीमतें 5 लाख से 6 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। जयपुर सर्राफ समिति बड़ी चौपड़ के मंत्री अश्विनी तिवारी के ने बताया कि हम करीब चालीस साल से कारोबार कर रहे हैं, पूरा जीवन हो गया विदेशी बाजार में चांदी पचास डॉलर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन दो से तीन महीने में ही सौ डॉलर तक जा पहुंची। यह तेजी असाधारण है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को चांदी 50 डॉलर प्रति औंस पर थी। 45 साल से ज्वेलरी बिजनेस कर रहे कारोबारी भीम जैन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उछाल का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। निवेशक खुश हैं, शादियों में खरीदारी नहीं हो रही, ज्वेलर मक्खी मार रहे हैं, चांदी के बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं। अजीब ही माहौल है जो समझ से परे है।

छोटे निवेशकों की चांदी

हैरानी की बात यह है कि जहां आभूषण खरीदने वाले और स्वर्णकार परेशान हैं, वहीं छोटे निवेशक बहुत खुश हैं। अब लोग मात्र 10 रुपये में भी डिजिटल माध्यम से चांदी खरीद रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस माध्यम से निवेश करने वालों ने 240 प्रतिशत तक का भारी मुनाफा कमाया है। शुद्धता की गारंटी और मोबाइल से आसानी से बिक्री की सुविधा ने आम आदमी को भी करोड़पति बनने का सपना दिखा दिया है।

Published on:

29 Jan 2026 11:21 am

