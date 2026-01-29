India Energy Week: हाइड्रोजन से चलेंगे ड्रोन, स्कूटर और गोल्फ कार्ट, राजस्थान बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख केंद्र

India Energy Week 2026 in Goa: भारत की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ी छलांग गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 में देखने को मिली। सम्मेलन में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ग्रीन हाइड्रोजन आधारित अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर यह संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा और परिवहन की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। हाइड्रोजन से चलने वाला ड्रोन, स्कूटर और गोल्फ कार्ट सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण रहे।