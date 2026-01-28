Sirohi News: मनरेगा को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार, साल में दो महीने कोई काम नहीं मिलेगा- संयम लोढ़ा

सिरोही। मनरेगा बचाओ रोजगार बचाओ अभियान के तहत पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही तहसील के बालदा, माकरोड़ा, सिंदरथ, वेलांगरी और कृष्णगंज में जनसंवाद कर आमजन को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायक लोढ़ा ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद साधु-संतों का अपमान किया और गौ हत्या को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु और राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, लेकिन तीन बार सरकार बनने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं किया गया।