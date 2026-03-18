Sarso Chana MSP Update: किसानों के लिए राहत, 1 अप्रेल से समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे सरसों-चना, जानिए कीमत

मौसम का बदलता मिजाज किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। सरसों की कटाई के साथ ही तैयार फसल को घर ले जाने की होड़ लगी हुई है। आसमान में बादल छाने से खेतों में काम कर रहे किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। इन दिनों सरसों और चने की फसल की कटाई जोर-शोर से चल रही है। मौसम बिगड़ने की आशंका को देखते हुए किसान जल्द से जल्द फसल समेटने में जुटे हुए है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों से समय पर पंजीयन कराने और निर्धारित केन्द्रों पर ही उपज बेचने की अपील की है।

अधिकारियों का कहना है कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।