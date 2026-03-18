Pali Smuggling: पुलिस-एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, टायर फटने पर भी भागता रहा तस्कर, 76 लाख का डोडा पोस्त पकड़ा

नाकाबंदी के दौरान एक सफेद स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार तेज कर दी और भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्टॉप स्टिक का इस्तेमाल किया, जिससे गाड़ी के टायर फट गए। इसके बावजूद तस्कर फटे टायरों के साथ ही वाहन को कच्चे रास्तों पर दौड़ाता रहा और भागने की कोशिश करता रहा। आखिरकार अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।