Weather Update 18 March : राजस्थान के इन 3 जिलों में 3 घंटे में बारिश का अनुमान, जानें 19-20 मार्च को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update 18 March : मौसम विभाग ने सुबह 10 बजे एक नई भविष्यवाणी की। जिसमें राजस्थान के तीन जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार प्रदेश के तीन जिलों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और आस-पास के क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर तीन घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघगर्जन और आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं 20-30 KMPH की गति से हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है।