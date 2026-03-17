Rajasthan Schools : राजस्थान के स्कूलों में अब रोज बजेगी ‘वाटर बेल’, शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन जरूर पढ़ें

Rajasthan Government Schools : आगामी दिनों में भीषण गर्मी, हीट वेव और लू की आशंका की चेतावनी के बीच स्कूलों में इस बार नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। बच्चों को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब स्कूलों में लंच ब्रेक के साथ ‘वाटर बेल’ भी बजाई जाएगी, ताकि बच्चों को समय-समय पर पानी पीने और बाथरूम जाने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक मिल सकें।