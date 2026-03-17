17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Schools : राजस्थान के स्कूलों में अब रोज बजेगी ‘वाटर बेल’, शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन जरूर पढ़ें

Rajasthan Government Schools : राजस्थान के स्कूलों में आगामी दिनों में भीषण गर्मी, हीट वेव और लू की आशंका की चेतावनी के बीच शिक्षा विभाग ने कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें सबसे बड़ा निर्देश है कि अब स्कूलों में लंच ब्रेक के साथ ‘वाटर बेल’ भी बजाई जाएगी। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन जरूर पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 17, 2026

Rajasthan government schools ring daily water bell Education Department new guidelines Must read

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Schools : आगामी दिनों में भीषण गर्मी, हीट वेव और लू की आशंका की चेतावनी के बीच स्कूलों में इस बार नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। बच्चों को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब स्कूलों में लंच ब्रेक के साथ ‘वाटर बेल’ भी बजाई जाएगी, ताकि बच्चों को समय-समय पर पानी पीने और बाथरूम जाने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक मिल सकें।

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग बीकानेर की ओर से जारी आदेश में कहा है कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज गर्मी और लू की आशंका जताई है। इसे देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शुद्ध और ठंडा पेयजल अनिवार्य

निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा कक्षों में पर्याप्त हवा और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पंखों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ छात्रों के लिए शुद्ध और ठंडे पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य की गई है, जिन स्कूलों में कक्षा कक्षों की कमी है या कोई कक्ष निर्माणाधीन अथवा क्षतिग्रस्त हैं, वहां विद्यार्थियों को खुले में बैठाने के बजाय वैकल्पिक रूप से टैंट या छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग का अहम बदलाव, ‘वाटर बेल’ की हुई व्यवस्था

विभाग ने सबसे अहम बदलाव ‘वाटर बेल’ की व्यवस्था है। इसके तहत स्कूलों में समय-समय पर घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने और बाथरूम जाने के लिए ब्रेक दिए जाएंगे। छोटे बच्चों को स्वच्छ पेयजल पिलाने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की निगरानी में सुनिश्यिचत की जाएगी, ताकि गर्मी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

हर स्कूल को रखनी होगी उपचार किट

प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। इसके तहत स्कूलों में फर्स्ट एड किट के साथ ओआरएस के पैकेट और जरूरी दवाएं रखी जाएंगी, ताकि उल्टी, अपचन, घबराहट, ज्वर या लू जैसी समस्या होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार किया जा सके।

इसके अलावा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी के दौरान कोई भी खेल प्रशिक्षण, ड्रिल, पीटी, आउटडोर गतिविधियां या कैम्प खुले मैदान में नहीं किए जाएंगे। बच्चों को धूप से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी।

खुले वाहनों में नहीं आएंगे बच्चे

विद्यालय परिवहन को लेकर भी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। खुले या सीधे धूप के संपर्क में आने वाले वाहनों से बच्चों का परिवहन नहीं कराया जाएगा। वाहन चालकों को अपने वाहनों में प्राथमिक उपचार किट रखना भी अनिवार्य किया गया है।

गर्मी के मौसम में बजेगी ‘वाटर बेल’

भीषण गर्मी और लू के प्रभाव की आशंका के बीच बच्चों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार और ‘वाटर बेल’ जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं।

स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि गर्मी के मौसम में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का खतरा नहीं रहे। उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद सभी जगह बच्चों के लिए माकूल व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
अतुल चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक भरतपुर

ये भी पढ़ें

CM Bhajan Lal visit to Delhi : सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे से राजस्थान में बढ़ी हलचल, जानें इन तीन दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों से क्या कहा?
जयपुर
CM Bhajan Lal visit to Delhi created a stir in Rajasthan Know what was said to these three senior Union Ministers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Schools : राजस्थान के स्कूलों में अब रोज बजेगी ‘वाटर बेल’, शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन जरूर पढ़ें

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ayurveda Medicine : 10 साल पुराना कमर दर्द हुआ छूमंतर! भरतपुर की इंद्रवती के लिए पंचकर्म बना वरदान

Ayurveda Medicine 10-year-old back pain vanished Panchakarma proved a boon for Indravati of Bharatpur
भरतपुर

NFSA : पोर्टल दे रहा है धोखा, राशनकार्ड में नाम नहीं जुड़ने से भरतपुर के ग्राहक परेशान

Bharatpur NFSA Portal Is Glitching Ration Cards Names Fail to Be Added Beneficiaries Frustrated
भरतपुर

UP की नाबालिग दुल्हन की राजस्थान में हो रही थी शादी, अचानक पहुंची पुलिस तो दूल्हे पक्ष न लगाए ये गंभीर आरोप

Child Marriage
भरतपुर

Deeg Crime: नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को परिजनों ने खुद कराया सरेंडर, पुलिस की पूछताछ से हुए परेशान

डीग पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पत्रिका फाइल फोटो
भरतपुर

Bharatpur Roads : भरतपुर में इस रोड़ की दुकानों पर लगा लाल निशान, व्यापारियों की उड़ी नींद, सुसाइड तक की दी धमकी!

Bharatpur Red Cross Circle-Railway Station road Shops marked with red marks Traders lost their sleep even threatened suicide
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.