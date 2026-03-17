Rajasthan Day : सीएम भजनलाल आज देंगे ₹485 करोड़ के तोहफे, 9,432 युवाओं को मिलेंगे स्किल सर्टिफिकेट

जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित होेने वाले कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की संस्थाओं आरसीएटी/आरकेसीएल/आरएसएलडीसी से एआई कोर्स, वेब डिजाइनिंग जैसी विधाओं में प्रशिक्षित 9 हजार 432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार 403 स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप का 1 हजार 145 लाख रुपए का फंड वितरित किया जाएगा।