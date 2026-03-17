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Rajasthan Day : सीएम भजनलाल आज देंगे ₹485 करोड़ के तोहफे, 9,432 युवाओं को मिलेंगे स्किल सर्टिफिकेट

Rajasthan Day : राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार (17 मार्च) को ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस‘ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा युवाओं को समर्पित 485 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। करीब 9 हजार युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट देंगे।

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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Mar 17, 2026

Rajasthan Day CM Bhajan Lal will give gifts worth ₹485 crore Today 9,432 youth will get skill certificates

सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Day : राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार 17 मार्च को ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस‘ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को समर्पित 485 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ करीब 9 हजार युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट देंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन पर कार्य करते हुए राज्य सरकार युवाओं को सशक्त कर प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करने एवं ‘विकसित राजस्थान-2047‘ के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित होेने वाले कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की संस्थाओं आरसीएटी/आरकेसीएल/आरएसएलडीसी से एआई कोर्स, वेब डिजाइनिंग जैसी विधाओं में प्रशिक्षित 9 हजार 432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार 403 स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप का 1 हजार 145 लाख रुपए का फंड वितरित किया जाएगा।

लघु फिल्म ‘युवाओं का उत्थान‘ का होगा प्रदर्शन

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम लाभार्थी को चेक भी सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा युवाओ पर आधारित लघु फिल्म ‘युवाओं का उत्थान‘ का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

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Updated on:

17 Mar 2026 10:24 am

Published on:

17 Mar 2026 10:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Day : सीएम भजनलाल आज देंगे ₹485 करोड़ के तोहफे, 9,432 युवाओं को मिलेंगे स्किल सर्टिफिकेट

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