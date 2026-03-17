Vande Bharat Train : राजस्थान के इस रूट पर मिल सकती है एक और वंदे भारत ट्रेन, सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने की जबरदस्त पैरवी

Vande Bharat Train : राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सदन में जयपुर से सीकर होते हुए बीकानेर तक ‘वंदे भारत ट्रेन’ चलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जयपुर न केवल राजस्थान की राजधानी है बल्कि एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्र भी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।