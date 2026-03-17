Praveshotsav App : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिला नया काम

Praveshotsav App : राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान शुरू करेगा। अभियान के तहत शिक्षक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और प्रत्येक परिवार की जानकारी डिजिटल रूप से ‘प्रवेशोत्सव एप’ में दर्ज करेंगे, जिससे स्कूल से वंचित बच्चों की सटीक पहचान कर उन्हें तुरंत शिक्षा से जोड़ा जा सके।