राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी

राज्यपाल का अभिभाषण (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ हुआ। करीब एक घंटा 21 मिनट लंबे अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की नीतियों, योजनाओं और भविष्य के विजन को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, निवेशकों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर वर्ग के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
राज्यपाल ने बताया कि वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने एक लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। साथ ही ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहां से अनेक जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित हो रही हैं और आरटीई के तहत दो लाख से अधिक बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 222 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी शामिल हुए, जबकि बिहार में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 60 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।
निवेश और रोजगार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू जमीन पर उतर चुके हैं। आइ-स्टार्ट के माध्यम से 7 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
किसानों के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ प्रदेश सरकार अतिरिक्त सहायता दे रही है। फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को लाभ मिला है और दूध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर राज्यपाल ने कहा कि 15 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अन्नपूर्णा रसोई, पालनहार योजना और स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से कमजोर वर्गों को संबल दिया जा रहा है।
अभिभाषण में उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। सड़कों, एक्सप्रेसवे, जल संरक्षण, ऊर्जा और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े कार्यों ने प्रदेश को नई दिशा दी है। बता दें कि 29, 30 जनवरी, 3 और 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम जवाब देंगे। BAC बैठक में हुए फैसले के अनुसान 11 फरवरी को बजट पेश होगा।
