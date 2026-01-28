28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी

राज्यपाल ने बताया कि वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने एक लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 28, 2026

Haribhau Bagde

राज्यपाल का अभिभाषण (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ हुआ। करीब एक घंटा 21 मिनट लंबे अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की नीतियों, योजनाओं और भविष्य के विजन को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, निवेशकों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर वर्ग के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

राज्यपाल ने बताया कि वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने एक लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। साथ ही ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहां से अनेक जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

शिक्षा सुधार और आरटीई पर क्या बोले राज्यपाल?

शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित हो रही हैं और आरटीई के तहत दो लाख से अधिक बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 222 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी शामिल हुए, जबकि बिहार में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 60 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।

निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का दावा

निवेश और रोजगार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू जमीन पर उतर चुके हैं। आइ-स्टार्ट के माध्यम से 7 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

किसानों के लिए राहत और सहायता

किसानों के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ प्रदेश सरकार अतिरिक्त सहायता दे रही है। फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को लाभ मिला है और दूध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला सशक्तिकरण पर जोर

महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर राज्यपाल ने कहा कि 15 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अन्नपूर्णा रसोई, पालनहार योजना और स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से कमजोर वर्गों को संबल दिया जा रहा है।

बुनियादी ढांचा और ऊर्जा विकास

अभिभाषण में उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। सड़कों, एक्सप्रेसवे, जल संरक्षण, ऊर्जा और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े कार्यों ने प्रदेश को नई दिशा दी है। बता दें कि 29, 30 जनवरी, 3 और 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम जवाब देंगे। BAC बैठक में हुए फैसले के अनुसान 11 फरवरी को बजट पेश होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : आज शुरू होगा बजट सत्र, जनहित के सवालों पर होगी भजनलाल सरकार की परीक्षा, जानें कब पेश होगा बजट
जयपुर
Rajasthan Budget session 2026 begins today Bhajanlal government will be tested on issues of public interest know when budget presented

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 04:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल बढ़ाते हैं अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास : कुलगुरु चौहान

जयपुर

Gold Silver Price: सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ी खबर, बढ़ रही टेंशन

Gold-Silver-Price
जयपुर

PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

जयपुर

Annapurna Bhandar: राजस्थान में 5,000 राशन दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार सस्ती दरों पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान

Rajasthan Annapurna Bhandar Yojana
जयपुर

Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.