राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी

शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित हो रही हैं और आरटीई के तहत दो लाख से अधिक बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 222 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी शामिल हुए, जबकि बिहार में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 60 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।