Rajasthan Budget 2026 : आज शुरू होगा बजट सत्र, जनहित के सवालों पर होगी भजनलाल सरकार की परीक्षा, जानें कब पेश होगा बजट

राजस्थान पत्रिका की जिलों में पड़ताल और जनता से बातचीत में साफ है कि लोग विधानसभा से सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस समाधान चाहते हैं। लोगों की अपेक्षा है कि उनके विधायक इन सवालों को मजबूती से उठाएं…

1- जल संकट : पड़ोसी राज्यों से जल बंटवारे पर बातचीत कहां तक पहुंची?

2- रामजलसेतु लिंक परियोजना : इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने को लेकर अब तक क्या प्रगति हुई?

3- एक्सप्रेस-वे और सड़कें : घोषित परियोजनाओं में से कितनी धरातल पर उतरीं?

4- निवेश और रोजगार : दो साल में हुए एमओयू में से कितना निवेश वास्तव में आया और कितना रोजगार मिला?

5- कानून-व्यवस्था : बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण का रोडमैप क्या है?

6- सरकारी भर्तियां : कितनी नौकरियों का वादा हुआ और कितनी पूरी हुईं?

7- अरावली में अवैध खनन : 20 जिलों में फैले इस संकट पर सरकार की कार्रवाई क्यों नाकाफी है?

8- हाईवे से शराब दुकानें : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई?

9- मेडिकल पीजी प्रवेश : माइनस 40 अंक पर प्रवेश कैसे दिए जा रहे हैं?

10- पर्यटन : दो साल में पर्यटन बढ़ाने के लिए ठोस तौर पर क्या किया गया?