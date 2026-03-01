राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा: सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 24 यात्री घायल, मची चीख-पुकार

पावटा में सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी: फोटो पत्रिका
जयपुर। पावटा कस्बे के समीप चूना फैक्ट्री के पास शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से जयपुर आ रही सवारियों से भरी एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 24 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई।
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों और एंबुलेंस की मदद से उपजिला अस्पताल पावटा पहुंचाया। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के अस्पताल पहुंचने से वहां कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजन व स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भिजवाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को संभाला। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया।
हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए। एसडीएम और नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस दिल्ली से जयपुर की ओर आ रही थी। चूना फैक्ट्री के पास अचानक बस का टायर फट गया, जिससे चालक संतुलन खो बैठा और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकराकर पलट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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