राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा: सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 24 यात्री घायल, मची चीख-पुकार

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों और एंबुलेंस की मदद से उपजिला अस्पताल पावटा पहुंचाया। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के अस्पताल पहुंचने से वहां कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजन व स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।