16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bitiya @Work Campaign: बेटियां बताएंगी नवाचार के आइडिया, 20 मार्च को अपनी बेटियों को कार्यस्थल पर अवश्य लाएं

Bitiya @Work: पत्रिका समूह का बिटिया @वर्क अभियान 20 मार्च को आयोजित होगा। इसकी थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' है। बेटियां अभिभावकों के कार्यस्थल पर आकर काम समझेंगी, निर्णय लेंगी और अपने इनोवेटिव आइडिया साझा करेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 16, 2026

Patrika Bitiya @Work Initiative

Patrika Bitiya @Work Initiative (Patrika Creative Image)

Patrika Bitiya @Work Initiative: जयपुर: पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के लिए 20 मार्च को बेटियों को कार्यस्थल पर जरूर लाएं और इससे जुड़ी तैयारियों के लिए प्रोत्साहित करें।

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर इस अभियान को उनकी दूरदृष्टा सोच के अनुरूप भविष्य की सार्थकता से जोड़ा गया है।

इसके लिए बेटियों को अपने अभिभावकों के कार्यस्थल से जुड़े कुछ नवाचार वाले आइडियाज तैयार करने हैं। अभिभावक उन्हें कार्यप्रणाली के बारे में समझाएं और एक दिन के लिए कार्य संबंधी निर्णय लेने का अवसर दें।

अनुभव शेयर कर सकेंगी

कार्यक्रम की तस्वीरें, वीडियो और अनुभव ईमेल या व्हाट्सएप से पत्रिका के साथ साझा किए जा सकेंगे। बेटियां अपने इनोवेटिव आइडिया गूगल फॉर्म के माध्यम से साझा करेंगी।

ये भी पढ़ें

Udaipur: सिटी पैलेस में सजा गौरव का मंच, विरासत की ओट लिए सतरंगी आभा में विभूतियों को मिला मान
उदयपुर
सिटी पैलेस में मंचासीन सम्मानित विभूतियां, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bitiya@work

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 01:36 pm

Published on:

16 Mar 2026 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bitiya @Work Campaign: बेटियां बताएंगी नवाचार के आइडिया, 20 मार्च को अपनी बेटियों को कार्यस्थल पर अवश्य लाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आर्मी रिटायर्ड जवान की पत्नी लापता: मंगलम सिटी में सुबह 3:30 बजे घर से निकली, तलाश रहे परिजन व पुलिस

जयपुर

जयपुर रेंज में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा सवाल, 148 में से 32 थानों में NDPS का शून्य रिकॉर्ड, तस्करी नहीं या पुलिस की सुस्ती?

जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश, पत्रिका फोटो
जयपुर

Hasan Khan Mewati: खानवा के रण में राणा सांगा के साथ लड़े हसन खां मेवाती, मातृभूमि की रक्षा में बलिदान अमर

जयपुर

जयपुर की कॉलोनियों में बजीं थालियां…बुलडोजर का 87 कॉलोनियों में डर, सांगानेर-बगरू में लोगों ने दिखाई एकजुटता

जयपुर

RBSE 10th Result 2026 : 10वीं कक्षा के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, परीक्षार्थी तैयार हो जाएं, उल्टी गिनती शुरू

RBSE 10th Result 2026 Big update candidates should get ready countdown begins
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.