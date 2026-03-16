Bitiya @Work Campaign: बेटियां बताएंगी नवाचार के आइडिया, 20 मार्च को अपनी बेटियों को कार्यस्थल पर अवश्य लाएं

Patrika Bitiya @Work Initiative: जयपुर: पत्रिका समूह के 'बिटिया @वर्क' अभियान की थीम 'भविष्यवादी नवाचार और कार्यस्थल पर भविष्य का नेतृत्व' के लिए 20 मार्च को बेटियों को कार्यस्थल पर जरूर लाएं और इससे जुड़ी तैयारियों के लिए प्रोत्साहित करें।