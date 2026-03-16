Udaipur: सिटी पैलेस में सजा गौरव का मंच, विरासत की ओट लिए सतरंगी आभा में विभूतियों को मिला मान

Mewar Foundation Awards: इतिहास की गूंज के बीच सिटी पैलेस के भव्य माणक चौक में गौरव का एक और अध्याय रचा गया। रविवार की शाम राजसी आभा से आलौकित ऐतिहासिक प्रांगण में जब विभूतियों का सम्मान हुआ तो मानो मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा वर्तमान से संवाद करती दिखाई दी। विरासत, संस्कृति और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ ने फिर उस गौरव को पुनः रेखांकित किया, जहां कर्तव्य, समर्पण और सेवा को राजसी गरिमा के साथ नमन किया गया।