Janjatiya Gaurav Divas : सीएम भजनलाल आज जाएंगे बेणेश्वरधाम धाम, देंगे ढेर सारे तोहफे

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे बेणेश्वरधाम पहुंचकर देव दर्शन करेंगे। धाम के विकास के लिए बजट सत्र में स्वीकृत 130 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान वीर काली भील योजना के तहत 50 मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबियां भी सौंपेंगे। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी और गैर नृत्य का अवलोकन करेंगे।