आर्मी रिटायर्ड जवान की पत्नी लापता: मंगलम सिटी में सुबह 3:30 बजे घर से निकली, तलाश रहे परिजन व पुलिस

जयपुर। कालवाड़ रोड स्थित मंगलम सिटी से एक बुजुर्ग महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता महिला अनार कंवर (60) कैंसर से जूझ रही हैं और पिछले कुछ समय से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। परिजनों ने बताया कि महिला सोमवार अलसुबह करीब 3:30 बजे घर से बिना बताए निकल गई। सीसीटीवी कैमरों में उन्हें पैदल जाते हुए देखा गया है। सूचना के बाद करधनी थाना पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।