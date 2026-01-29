आबूरोड: दो महीने से नाला निर्माणाधीन, कुंभकारों का व्यवसाय हो रहा प्रभावित

आबूरोड @ पत्रिका. शहर के अंबाजी मार्ग पर पारसी अग्यारी के सामने नाला निर्माण कार्य धीमी गति से होने से लोग परेशान हैं। निर्माण कार्य करीब दो महीने से चल रहा है। मंथर गति से निर्माण कार्य के चलते मार्ग पर रहने वाले कुंभकारों को व्यवसाय संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। शीघ्र पूरा नाला बन जाए तो सदर बाजार क्षेत्र व मार्ग किनारे रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।