माउंट आबू @ पत्रिका. उत्तर भारत में हो रहे भारी हिमपात के चलते पर्यटन स्थल माउंट आबू में लगातार तापमान में गिरावट और शीतलहर से भीषण सर्दी का असर जारी है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमापी का पारा एक डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी से लोगों के धूजणी छूटती रही। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने से तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर रहा। दांत किटकिटा देने वाली सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। शीतलहर ने सुबह देर तक लोगों को घरों में ही दुबके रहने को मजबूर कर दिया। दिन में भी ठंडी हवा सताती रही।