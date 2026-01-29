हाईवे पर बेसहारा मवेशियों की रोकथाम व अवैध कट बंद करें, ब्लैक स्पॉट सुधार पर जोर

सिरोही@पत्रिका. जिला कलक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में गुरूवार को कृषि विभाग के आत्मा सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने एनएचएआई की सड़कों पर बेसहारा मवेशियों के आवागमन पर रोकथाम की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 75 मीटर के अधीन अवैधानिक अतिक्रमण गतिविधियों को तुरन्त प्रभाव से सख्त कार्रवाई कर हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए।जिले के ब्लैक स्पॅाट होटल से हनुमान टेकरी खडात तक-आबूरोड सदर, चन्द्रावती पुल से अमरनाथ महादेव मंदिर रोड तक-रीको आबूरोड सर्विस रोड़, होटल कट से एचआर पेट्रोल पम्प तक-सरूपगंज, आम्बेश्वरजी कट से मेडिकल के बीच-पालडी एम, अजारी से जनापुर चौराहा-पिण्डवाड़ा, सारणेश्वरजी महादेव मंदिर कट पर सुधारीकरण, शिवगंज कस्बे में जाने वाली सड़क के सुधारीकरण, एनएच-62 पर बाहरी घाटा जंक्शन के सुधारीकरण, एनएच-27 पर रिसोर्ट के सामने वाले कट के सन्दर्भ में कमेटी की ओर से प्रस्तुत संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा कर एनएचएआई के अधिकारियों को अनाधिकृत कटों का सर्वे कर कार्रवाई करने को कहा। बैठक में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।