29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

हाईवे पर बेसहारा मवेशियों की रोकथाम व अवैध कट बंद करें, ब्लैक स्पॉट सुधार पर जोर

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित सिरोही@पत्रिका. जिला कलक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में गुरूवार को कृषि विभाग के आत्मा सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने एनएचएआई की सड़कों पर बेसहारा मवेशियों के आवागमन पर रोकथाम की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Bharat Kumar Prajapat

Jan 29, 2026

सिरोही. बैठक में मौजूद अधिकारी।

सिरोही. बैठक में मौजूद अधिकारी।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

सिरोही@पत्रिका. जिला कलक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में गुरूवार को कृषि विभाग के आत्मा सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने एनएचएआई की सड़कों पर बेसहारा मवेशियों के आवागमन पर रोकथाम की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 75 मीटर के अधीन अवैधानिक अतिक्रमण गतिविधियों को तुरन्त प्रभाव से सख्त कार्रवाई कर हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए।जिले के ब्लैक स्पॅाट होटल से हनुमान टेकरी खडात तक-आबूरोड सदर, चन्द्रावती पुल से अमरनाथ महादेव मंदिर रोड तक-रीको आबूरोड सर्विस रोड़, होटल कट से एचआर पेट्रोल पम्प तक-सरूपगंज, आम्बेश्वरजी कट से मेडिकल के बीच-पालडी एम, अजारी से जनापुर चौराहा-पिण्डवाड़ा, सारणेश्वरजी महादेव मंदिर कट पर सुधारीकरण, शिवगंज कस्बे में जाने वाली सड़क के सुधारीकरण, एनएच-62 पर बाहरी घाटा जंक्शन के सुधारीकरण, एनएच-27 पर रिसोर्ट के सामने वाले कट के सन्दर्भ में कमेटी की ओर से प्रस्तुत संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा कर एनएचएआई के अधिकारियों को अनाधिकृत कटों का सर्वे कर कार्रवाई करने को कहा। बैठक में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 08:44 pm

Hindi News / News Bulletin / हाईवे पर बेसहारा मवेशियों की रोकथाम व अवैध कट बंद करें, ब्लैक स्पॉट सुधार पर जोर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

पोकरण में बिखरी लोक-संस्कृति की स्वर-लहरियां…लोकरंग, लोकताल और लोक-परंपराओं का दिखा अनूठा संगम

जैसलमेर

अब 9 की जगह होंगे 10 पेपर्स, ऑब्जेक्टिव खत्म कर सभी होंगे थ्योरी

davv
समाचार

मरु महोत्सव-2026: जैसलमेर, सम और खुहड़ी में होगा सांस्कृतिक महाकुंभ

जैसलमेर

वर्षों से लंबित अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट की चिंता, NDPS दोषी की सजा की निलंबित

Rajasthan High Court
जयपुर

ग्वालियर में अचानक सड़क धंसी, गहरा गड्ढा हुआ; मचा हंगामा

gwalior news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.