गणतंत्र दिवस परेडः गुजरात की झांकी लगातार चौथी बार पॉपुलर चॉइस अवार्ड में अव्वल

Ahmedabad. 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में शामिल गुजरात की झांकी को ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’ श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ह। ऐसा कर गुजरात ने नया कीर्तिमान बनाया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूचना आयुक्त कार्यालय की ओर से तैयार गुजरात की झांकी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र भक्ति के साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रभावी रूप से उजागर करने के कारण गुजरात की झांकी को जनता का व्यापक समर्थन और सराहना मिली है। ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदेमातरम्’ थीम इस साल झांकी पेश की गई थी।
केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा माय जीओवी पोर्टल पर 26 जनवरी से 27 जनवरी रात 11:45 बजे तक आयोजित ऑनलाइन मतदान में गुजरात की झांकी पहले घंटे से लेकर दूसरे दिन के अंत तक लगातार अग्रणी रही। कुल मतों के 43 प्रतिशत वोट प्राप्त कर पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर पाया। दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जबकि शेष 15 राज्यों को क्रमशः कम प्रतिशत में मत मिले।
उल्लेखनीय है कि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवॉर्ड में गुजरात की झांकी को वर्ष 2023, 20234 और 2025 में भी इसी श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हो चुका है। 2023 में ‘क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात’ की थीम, 2024 के ‘धोरडो- वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज’ थीम आधारित झांकी, 2025 में ‘आनर्तपुर से एकतानगर तक- विरासत से विकास का अद्भुत संगम’ थीम पर झांकी को पेश किया गया था।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में 30 जनवरी को को आयोजित गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री की उपस्थिति में गुजरात को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
