गणतंत्र दिवस परेडः गुजरात की झांकी लगातार चौथी बार पॉपुलर चॉइस अवार्ड में अव्वल

केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा माय जीओवी पोर्टल पर 26 जनवरी से 27 जनवरी रात 11:45 बजे तक आयोजित ऑनलाइन मतदान में गुजरात की झांकी पहले घंटे से लेकर दूसरे दिन के अंत तक लगातार अग्रणी रही। कुल मतों के 43 प्रतिशत वोट प्राप्त कर पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर पाया। दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जबकि शेष 15 राज्यों को क्रमशः कम प्रतिशत में मत मिले।