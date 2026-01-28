यूजीसी मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, तो संतोषजनक निरीक्षण होना चाहिए: भगवंत मान

Ahmedabad. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार शाम को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत रूप से खड़ा हुआ है। गांव-गांव जनसभाएं हो रही हैं। बड़े शहरों में भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं।
गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। अब तक जो माहौल हमने देखा है, उससे स्पष्ट होता है कि गुजराती जनता कुछ नया चाहती है। कांग्रेस तो यहां लगभग नजर ही नहीं आती। विसावदर से गोपाल इटालिया की जीत पार्टी के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। हम और अधिक मेहनत के साथ आगे काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल है, दिल्ली और पंजाब में लागू किया है, मौका मिलने पर उसे गुजरात में भी लागू करेंगे।
एसआइआर के मुद्दे पर मान ने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी, किसी भी प्रकार की आपत्ति या शंका हो, तो चुनाव आयोग को स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूजीसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी भी मुद्दे पर यदि किसी को आपत्ति हो, चाहे वह शैक्षणिक संस्थाएं हों, चुनाव आयोग हो या कोई अन्य संवैधानिक संस्था तो स्पष्टीकरण देना और संतोष प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की दुर्घटना में मौत पर दुख व्यक्त किया।
