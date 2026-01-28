यूजीसी मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, तो संतोषजनक निरीक्षण होना चाहिए: भगवंत मान

एसआइआर के मुद्दे पर मान ने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी, किसी भी प्रकार की आपत्ति या शंका हो, तो चुनाव आयोग को स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूजीसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी भी मुद्दे पर यदि किसी को आपत्ति हो, चाहे वह शैक्षणिक संस्थाएं हों, चुनाव आयोग हो या कोई अन्य संवैधानिक संस्था तो स्पष्टीकरण देना और संतोष प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की दुर्घटना में मौत पर दुख व्यक्त किया।