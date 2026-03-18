बजट सत्र के दौरान गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, खबर मिलने से मची अफरातफरी

ईमेल में यह दावा किया गया था कि विधानसभा परिसर में बम रखा गया है। इसके बाद सभी कर्मचारियों और विधायकों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कहा गया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पियूष वांडा ने बताया कि धमकी की सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।