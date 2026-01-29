Ahmedabad: अंतरराज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच के तहत आरोपियों की पूछताछ में सामने आया कि वंदना, रोशन और सुमित ने साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर के पास एक यूनुस नाम के व्यक्ति से इस नवजात बालक को 3.60 लाख रुपए में खरीदा है। इस नवजात को लेकर यह हैदराबाद जा रहे थे। हैदराबाद में एजेंट नागराज को यह बच्चा बेचने वाले थे। सही समय पर सूचना मिलने से बालक को इनके चंगुल से मुक्त करा लिया है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। बालक को देखरेख के लिए बाल स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप दिया है। बालक की मां कौन है उसकी जांच की जा रही है।