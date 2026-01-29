घीकांटा में पुराना मकान धराशायी, एक महिला की मौत

Ahmedabad: शहर के घी कांटा क्षेत्र स्थित नवताल की पोल में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक पुराना मकान अचानक धराशायी हो गया। इस हादसे में तीन लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है।शहर फायरब्रिगेड के अनुसार मलबे में दबे लोगों में पुष्पाबेन पंचाल (72) शामिल थीं, जिन्हें बाहर निकालकर गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जबकि राजू नामक एक श्रमिक घायल हुआ है, जिसे शारदाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरे व्यक्ति को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।