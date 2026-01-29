घीकांटा में पुराना मकान धराशायी, एक महिला की मौत

29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 29, 2026

Old Building Collapses in Gheekanta, Woman Dies

अहमदाबाद के घी कांटा क्षेत्र में धराशायी मकान का मलबा।

Ahmedabad: शहर के घी कांटा क्षेत्र स्थित नवताल की पोल में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक पुराना मकान अचानक धराशायी हो गया। इस हादसे में तीन लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है।शहर फायरब्रिगेड के अनुसार मलबे में दबे लोगों में पुष्पाबेन पंचाल (72) शामिल थीं, जिन्हें बाहर निकालकर गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जबकि राजू नामक एक श्रमिक घायल हुआ है, जिसे शारदाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरे व्यक्ति को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

चार गाडि़यां मौके पर पहुंची

फायर ब्रिगेड के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही उनकी चार गाड़ियां और छह अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दबे हुए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान के पास में खुदाई का कार्य चल रहा है जिससे यह हादसा हुआ होगा।

स्थानीय विधायक भी पहुंचे

र्घटना की जानकारी पाकर विधायक कौशिक जैन भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पोल क्षेत्र के अधिकांश मकान दशकों पुराने हैं। इसके चलते कई मकान जर्जरित हालत में हैं। उन्होंने सलाह के तौर पर कहा कि ऐसे मकानों के मालिकों को मनपा से अनुमति लेकर मरम्मत या पुनर्निर्माण करवाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

हादसा खुदाई की वजह से नहींःमनपा

इस घटना के बाद मौके पर पहुंची मनपा एस्टेट विभाग की टीम ने हादसे की जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार जो मकान धराशायी हुआ है, उसके समीप ड्रेनेज कार्य के लिए केवल एक फीट गहरी खुदाई की गई है। उनका कहना है कि इस मकान का धराशायी होने का कारण खुदाई नहीं बल्कि मकान का जर्जर होना है।

