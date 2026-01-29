अहमदाबाद मनपा साल में शुरू करेगी 38 नए स्कूल, एआइ का बढ़ेगा उपयोग

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने वर्ष 2026-27 का 1205 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस वर्ष नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, जिससे इसे शताब्दी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है।पिछले वर्ष शिक्षा समिति का 1155 करोड़ रुपए के बजट से यह 50 करोड़ रुपए अधिक है। इसी सप्ताह शासनाधिकारी डॉ. एल.डी. देसाई की ओर से पेश किए 1200 करोड़ के बजट की तुलना में यह पांच करोड़ अधिक है। बजट में 38 नए स्कूल शुरू करने और एआइ को शिक्षा में अपनाने जैसी नई योजनाओं पर जोर दिया है।