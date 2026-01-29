29 जनवरी 2026,

गुरुवार

अहमदाबाद

अहमदाबाद मनपा साल में शुरू करेगी 38 नए स्कूल, एआइ का बढ़ेगा उपयोग

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने वर्ष 2026-27 का 1205 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस वर्ष नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, जिससे इसे शताब्दी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है।पिछले वर्ष शिक्षा समिति का 1155 करोड़ रुपए के बजट से [&hellip;]

2 min read
अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 29, 2026

Ahmedabad AMC School bord budget

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने वर्ष 2026-27 का 1205 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस वर्ष नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, जिससे इसे शताब्दी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है।पिछले वर्ष शिक्षा समिति का 1155 करोड़ रुपए के बजट से यह 50 करोड़ रुपए अधिक है। इसी सप्ताह शासनाधिकारी डॉ. एल.डी. देसाई की ओर से पेश किए 1200 करोड़ के बजट की तुलना में यह पांच करोड़ अधिक है। बजट में 38 नए स्कूल शुरू करने और एआइ को शिक्षा में अपनाने जैसी नई योजनाओं पर जोर दिया है।

बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 86.67 प्रतिशत (1044.32 करोड़ रुपए) शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च होगा। वहीं 131.29 करोड़ रुपए (10.90 प्रतिशत) छात्र विकास और शैक्षणिक गतिविधियों पर तथा 29.39 करोड़ रुपए (2.44 प्रतिशत) स्कूलों की संरचनात्मक सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे।

एआइ व एसटीईएम का भी उपयोग

इस बजट में कई नई योजनाओं को शामिल किया गया है। छात्रों के लिए शताब्दी छात्रवृत्ति, खेलकूद में विशेष प्रशिक्षण, साइंस टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स (एसटीईएम) शिक्षा के लिए आइआइटी गांधीनगर के सहयोग से कार्यक्रम, और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी का विकास किया जाएगा। एआइ एजुकेशन वर्गखंड से अंतरिक्ष कार्यक्रम, समर फेस्टिवल जैसी गतिविधियां भी शुरू होंगी।

नए क्षेत्रों में शुरू होंगे 38 नए स्कूल

बजट में अहमदाबाद मनपा के नए क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने के लिए 38 नए स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत 36 स्कूलों में 304 नए कक्ष बनाए जाएंगे।

यह है मनपा संचालित स्कूल बोर्ड की स्थितिवर्तमान में मनपा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अंतर्गत 453 स्कूलों में 172576 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से 204 स्मार्ट स्कूलों में 135857 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा भिक्षा नहीं शिक्षा योजना के तहत 14 सिग्नल स्कूलों में 186 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है।

Published on:

29 Jan 2026 10:24 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद मनपा साल में शुरू करेगी 38 नए स्कूल, एआइ का बढ़ेगा उपयोग
