जल जनित रोगों की रोकथाम को मनपा सख्त, 15 पानी जग सप्लायर की इकाइ सील

Ahmedabad अहमदाबाद शहर में डायरिया, उल्टी, टाइफाइड और हैजा जैसे जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए गहन अभियान चलाया है। रोगों में वृद्धि दर्ज होने पर हाई-रिस्क क्षेत्रों में तत्काल कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में पानी सप्लाई करने वाले जग सप्लायर्स पर सख्ती की गई। कुल 194 सप्लायर्स में से 179 ने क्लोरीन डोज़र इंस्टॉल किया, जबकि 15 सप्लायर्स ने क्लोरीन डोजर नहीं लगवाए, जिससे उनकी यूनिट को मनपा ने सील कर दिया है। पानी पूरी के एक हजार से अधिक ठेलों पर से उनके पानी के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच को भेजा है।मनपा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मनपा आयुक्त के निर्देश पर सभी ज़ोन में वाटर जग सप्लायर्स को क्लोरीन डोज़र लगाने का आदेश दिया गया था। शहर में कुल 194 सप्लायर्स की जांच हुई, जिनमें से 179 ने नियमों का पालन किया और 15 को क्लोरीन डोजर न लगाने के चलते सील कर दिया। उत्तर जोन में 25 में से 6, दक्षिण-पश्चिम जोन में 22 में से 3 और दक्षिण जोन में 70 में से 5 सप्लायर्स के यहां सील लगाई गई।