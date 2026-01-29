Ratlam में सोना भी चांदी की राह पर, लगातार तेजी

रतलाम. जनवरी माह सोने चांदी के रिकार्ड तेजी के नाम रहा है। इस माह में दोनों धातुओं के दाम चढ़े है। वैसे अब तक के इतिहास में देखने को नहीं मिला। वर्तमान में सोना भी चांदी की राह पर चल पड़ा है। बीते पांच दिनों से दोनों धातुओं के भाव मेंं तूफानी तेजी देखी गई। इस तेजी से कारोबारी के साथ ही निवेशक भी हतप्रभ हैं। एक दिन में सोना 11 हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 23 हजार रुपए प्रति किलो उछली। स्थानीय बाजार में सोना 1.83 लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 3.80 लाख रुपए प्रति किलो रही।