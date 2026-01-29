Ratlam में सोना भी चांदी की राह पर, लगातार तेजी

आज सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पर रहे। (PC: AI)
रतलाम. जनवरी माह सोने चांदी के रिकार्ड तेजी के नाम रहा है। इस माह में दोनों धातुओं के दाम चढ़े है। वैसे अब तक के इतिहास में देखने को नहीं मिला। वर्तमान में सोना भी चांदी की राह पर चल पड़ा है। बीते पांच दिनों से दोनों धातुओं के भाव मेंं तूफानी तेजी देखी गई। इस तेजी से कारोबारी के साथ ही निवेशक भी हतप्रभ हैं। एक दिन में सोना 11 हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 23 हजार रुपए प्रति किलो उछली। स्थानीय बाजार में सोना 1.83 लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 3.80 लाख रुपए प्रति किलो रही।
बीते छह दिनों में स्थानीय बाजार में सोना-चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी देखी गई। इस दौरान चांदी में 83 हजार रुपए प्रति किलो व सोने में 28 हजार रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी रही। इसमें भी तीन में चांदी 54 हजार रुपए प्रति किलो व सोना 20 हजार रुपए प्रति दस ग्राम उछला।
वर्ष 2026 के पहले माह के बीते 29 दिनों में चांदी व सोने में जबरदस्त उछाल देखा गया। इस दरमियान चांदी 1.47 लाख रुपए प्रति किलो व सोना 46 हजार रुपए तेज रहा। एक जनवरी को स्थानीय बाजार में सोना 1.37 लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 2.32 लाख रुपए प्रति किलो रही।
अमेरिका की केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने से चांदी के सोने के दाम में तेजी पकड़ ली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच चल रहे विवाद जब तक समाप्त नहीं होंगे, तब तक दोनों धातुओं के दाम घटने के आसार कम हैं। एक फरवरी को देश के बजट के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
कीर्ति बडज़ात्या, कार्यकारी सदस्य, सराफा एसोसिएशन।
दोनों मूल्यवान धातु के दाम जिस गति से बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से ये धातुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। इतनी तूफानी तेजी बीते सालों में नहीं दिखाई दी। ऐसे में सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए।
मनोज शर्मा, सराफा कारोबारी।
तारीख - सोना - चांदी
22 जनवरी - 1.55 - 2.97
23 जनवरी - 1.60 - 3.12
24 जनवरी - 1.63 - 3.26
27 जनवरी - 1.65 - 3.45
28 जनवरी - 1.72 - 3.56
29 जनवरी - 1.83 - 3.80
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग