प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाने पर वसूला 51 हजार का जुर्माना

रतलाम. आदिवासी समाज ने शादी या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में डीजे को प्रतिबंधित कर रखा है। इसका उपयोग करने वालों पर अर्थदंड भी लगाने का निर्णय किया हुआ है। इसके बाद भी बाजना थाने के गांव कुंडल में एक शादी में डीजे आया तो गांव के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठियां चलीं। इसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों पर केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ बाजना थाने के ही गांव संदला में शादी में डीजे बजाने पर ग्रामसभा के लोगों ने परिवार से 51 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही चेताया कि आगे से भी वे डीजे का उपयोग नहीं करेंगे।