प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाने पर वसूला 51 हजार का जुर्माना

रतलाम. आदिवासी समाज ने शादी या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में डीजे को प्रतिबंधित कर रखा है। इसका उपयोग करने वालों पर अर्थदंड भी लगाने का निर्णय किया हुआ है। इसके बाद भी बाजना थाने के गांव कुंडल में एक शादी में डीजे आया तो गांव के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठियां चलीं। इसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों पर केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ बाजना थाने के ही गांव संदला में शादी में डीजे बजाने पर ग्रामसभा के लोगों ने परिवार से 51 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही चेताया कि आगे से भी वे डीजे का उपयोग नहीं करेंगे।
बाजना थाने के कुंडल गांव में दिनेश के लडक़े राहुल की शादी हो रही थी। शादी में राहुल ने डीजे बुलवाया। डीजे बजा या नहीं यह जानकारी नहीं है किंतु गांव में डीजे लेकर आए लोग गांव के ही एक व्यक्ति राजेश पिता दौलसिंह डामोर के परिचित मिल गए। राजेश ने उन लोगों से बातचीत कर ली। इसके बाद गांव में डीजे बजाने और बंद कराने को लेकर दूसरे पक्ष के होचन पिता खातू निनामा से विवाद हो गया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई।
कुंडल निवासी होचन पिता खातू निनामा (46) ने पुलिस को बताया कि 28 जनवरी को दिन के 2 बजे गांव में शादी के कार्यक्रम में वह, शंकर पिता होचन निनामा, गोविंद निनामा के साथ जा रहे थे। इसी दौरान हरचन्द निनामा के घर के पास ग्राम कुंडल में राजेश पिता दोलसिंह डामोर, हरीश पिता दोलसिंह डामर खड़े थे। डीजे बंद कराने की बात को लेकर गाली गलौच की और मना करने पर राजेश पिता दौलसिंह डामोर ने कुल्हाड़ी के कुंदे से सिर व भतीजा गोविंद निनामा व शंकर निनामा आए तो हरीश ने उसे लकड़ी की मारी।
दूसरे पक्ष की तरफ से कुंडल निवासी राजेश पिता दोलसिंह डामोर (23) ने पुलिस को बताय कि 28 जनवरी दो दिन में 2 बजे शादी के कार्यक्रम से आकर कुएं पर जा रहा था। तभी हरचन्द निनामा के घर के पास ग्राम के गोविंद पिता मांगू निनामा, शंकर पिता होचननिनामा.होचन पिता खातू निनामा खड़े मिले। ये डीजे बंद कराने की बात को लेकर गालियां देने लगे। मना करने पर लाठियों से पीट दिया। जाते-जाते बोल रहे थे कि आज के बाद किसी की शादी में डीजे बुलाए तो जान से खत्म कर देंगे।
बाजना तहसील के गांव संदला (केलकच्छ) में आदिवासी परिवार (ग्राम सभा) में सामाजिक बैठक करके निर्णय लिया था कि सामूहिक कार्यक्रम शादी व नोतरा में डीजे नहीं बजाएंगे और न अंग्रेजी शराब को नहीं पिलाएंगे। जो परिवार डीजे बजाएगा उससे 51000 हजार रुपए दंड लिया जाएगा। इसी नियम पर आज गांव में कांतिलाल पिता भारिया चारेल व सतीश पिता शंभू चारेल की शादी थी वो गांव में डीजे बजा कर नाच रहे थे। यह खबर ग्राम सभा के लोगों को मिली। इस पर समिति ने 51000 हजार रुपए का दंड भरवाया। ग्राम सभा अध्यक्ष गिरधारी चारेल व सदस्यों परतू चारेल, लालू चारेल, प्रभुलाल चारेल मौजूद रहे।
