ख़ाक नाथ मंदिर में तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न

सकट कस्बे की आसन की डूंगरी पर स्थित ख़ाक नाथ नाथ बाबा मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ का समापन बुधवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। यह यज्ञ संत जगन्नाथ महाराज के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली, शांति और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर आयोजित किया गया।
समापन अवसर पर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति की गई। पंडित शिव लहरी लबानिया ने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार यज्ञ संपन्न कराया। ग्रामीणों ने यज्ञ वेदी में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री अर्पित कर भगवान से क्षेत्र के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान की आरती कर भोग लगाया गया।
कार्यक्रम के अंत में साधु-संतों एवं कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा भेंट की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर में विराजित ख़ाक नाथ जी महाराज, शिव-शक्ति, दुर्गा माता सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की आकर्षक पुष्प झांकी सजाई गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।
ग्रामीण रामनिवास बनी और बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि यज्ञ में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में राजकुमार बनी, छोटेलाल सैनी, जगदीश मीणा, रामकरण मीणा, सूरजन मीणा, कजोड़ मल पिराना, मूलचंद मीना सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।
