28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

ख़ाक नाथ मंदिर में तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न

सकट कस्बे की आसन की डूंगरी पर स्थित ख़ाक नाथ नाथ बाबा मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ का समापन बुधवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 28, 2026

सकट कस्बे की आसन की डूंगरी पर स्थित ख़ाक नाथ नाथ बाबा मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ का समापन बुधवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। यह यज्ञ संत जगन्नाथ महाराज के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली, शांति और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर आयोजित किया गया।

समापन अवसर पर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति की गई। पंडित शिव लहरी लबानिया ने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार यज्ञ संपन्न कराया। ग्रामीणों ने यज्ञ वेदी में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री अर्पित कर भगवान से क्षेत्र के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान की आरती कर भोग लगाया गया।

कार्यक्रम के अंत में साधु-संतों एवं कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा भेंट की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर में विराजित ख़ाक नाथ जी महाराज, शिव-शक्ति, दुर्गा माता सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की आकर्षक पुष्प झांकी सजाई गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।

ग्रामीण रामनिवास बनी और बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि यज्ञ में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में राजकुमार बनी, छोटेलाल सैनी, जगदीश मीणा, रामकरण मीणा, सूरजन मीणा, कजोड़ मल पिराना, मूलचंद मीना सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 03:29 pm

Published on:

28 Jan 2026 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ख़ाक नाथ मंदिर में तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका: 10वीं-12वीं पास के लिए सुरक्षा अधिकारी समेत इन पदों पर भर्ती शुरू, लाने होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स

CG job, cg govt job,
अलवर

यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का राजगढ़ में रैली-प्रदर्शन

अलवर

अलवर में 17 से 23 मार्च तक ब्रज रस उत्सव, इंद्रेश उपाध्याय सुनाएंगे भागवत कथा

अलवर

ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लिया ये निर्णय  

अलवर

सरिस्का सीटीएच ड्राफ्ट पर 100 से अधिक आपत्तियां प्रशासन ने डीएफओ को भेजी

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.