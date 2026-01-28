ख़ाक नाथ मंदिर में तीन दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न

समापन अवसर पर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति की गई। पंडित शिव लहरी लबानिया ने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार यज्ञ संपन्न कराया। ग्रामीणों ने यज्ञ वेदी में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री अर्पित कर भगवान से क्षेत्र के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान की आरती कर भोग लगाया गया।