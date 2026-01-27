गुरू की मर्जी के बिना शंकराचार्य बने हैं अविमुक्तेश्वरानंद? कोर्ट में क्यों लंबित है मामला? जानें सबकुछ

अभी चल रहा अविमुक्तेश्वरानंद विवाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शुरु हुआ। जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रयागराज के माघ मेले में पालकी से स्नान करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान, पुलिस ने उन्हें स्नान करने से रोक दिया।प्रशासन का कहना है कि नियम है, कोई भी पालकी से गंगा के संगम तक स्नान करने नहीं जा सकता। शंकराचार्य ने नियमों का उल्लंघन किया, इसीलिए उन्हें स्नान से रोका गया। तभी से स्वामी जी उनके शिष्यों के साथ शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब सरकार, प्रशासन और शंकराचार्य जी में ठनी हुई है। विवाद थमने की बजाय, शंकराचार्य के शिविर में घुसकर नारेबाजी होने और प्रशासन के दो नोटिसों के बाद से और बढ़ गया है। इसी बीच, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट और शासन-प्रशासन के विरोध में पोस्ट और कॉमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि, कुछ यूजर्स शंकराचार्य के खिलाफ भी लिख रहे हैं।