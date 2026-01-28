अलवर में 17 से 23 मार्च तक ब्रज रस उत्सव, इंद्रेश उपाध्याय सुनाएंगे भागवत कथा

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय। फाइल फोटो पत्रिका
Indresh Upadhyay's Bhagwat Katha starts in Alwar from March 17 : अलवर में ब्रज रस उत्सव के अंतर्गत प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भागवत कथा करेंगे। यह आयोजन 17 मार्च से 23 मार्च तक प्रतिदिन आयोजित होगा। भागवत कथा का आयोजन शहर के विजय नगर मैदान में किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इस भव्य धार्मिक आयोजन का संचालन श्याम जू सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है। समिति पदाधिकारियों के अनुसार ब्रज रस उत्सव के माध्यम से श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत की आध्यात्मिक कथा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपनी ओजस्वी वाणी और भावपूर्ण कथाओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं, ऐसे में अलवर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।
आयोजकों ने बताया कि कथा के दौरान भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का लाभ लेने की अपील की है।
