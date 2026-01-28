28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में 17 से 23 मार्च तक ब्रज रस उत्सव, इंद्रेश उपाध्याय सुनाएंगे भागवत कथा

Indresh Upadhyay's Bhagwat Katha starts in Alwar from March 17 : अलवर में ब्रज रस उत्सव के अंतर्गत प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भागवत कथा करेंगे। यह आयोजन 17 मार्च से आयोजित होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 28, 2026

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय। फाइल फोटो पत्रिका

Indresh Upadhyay's Bhagwat Katha starts in Alwar from March 17 : अलवर में ब्रज रस उत्सव के अंतर्गत प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भागवत कथा करेंगे। यह आयोजन 17 मार्च से 23 मार्च तक प्रतिदिन आयोजित होगा। भागवत कथा का आयोजन शहर के विजय नगर मैदान में किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

इस भव्य धार्मिक आयोजन का संचालन श्याम जू सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है। समिति पदाधिकारियों के अनुसार ब्रज रस उत्सव के माध्यम से श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत की आध्यात्मिक कथा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपनी ओजस्वी वाणी और भावपूर्ण कथाओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं, ऐसे में अलवर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

आयोजकों ने बताया कि कथा के दौरान भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का लाभ लेने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 12:13 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में 17 से 23 मार्च तक ब्रज रस उत्सव, इंद्रेश उपाध्याय सुनाएंगे भागवत कथा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का राजगढ़ में रैली-प्रदर्शन

अलवर

ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लिया ये निर्णय  

अलवर

सरिस्का सीटीएच ड्राफ्ट पर 100 से अधिक आपत्तियां प्रशासन ने डीएफओ को भेजी

अलवर

रात को कोहरा, सुबह गुनगुनी धूप, तेज होगी सर्दी

अलवर

Crime: मां टारगेट सेट करती, बेटी लगाती 'निशाना' और बेटा करता ये काम, राजस्थान और हरियाणा में वांटेड था परिवार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.