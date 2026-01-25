25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म

अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसे हुड़दंगी, लगाए योगी जिंदाबाद के नारे, शंकराचार्य बोले: “प्रशासन पर केस करूंगा अगर…”

shankaracharya avimukteshwaranand magh mela controversy: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारानंद जी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें बाबा बागेश्वर के साथ देश के बड़े साधु-संतों और कथावाचकों की एंट्री भी हो गई है। जानिए किसने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 25, 2026

Swami Avimukteshwarananda ji

Shankracharya Avimukteshwarananda ji: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी विवाद में आया नया मोड़।

Ahankaracharya Swami Avimukteshwaranand Prayagraj Magh Mela Controversy: प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और प्रशासन के बीच तनाव अब गंभीर टकराव में बदल गया है। शनिवार, 24 जनवरी की रात कुछ अज्ञात युवकों ने शंकराचार्य जी के शिविर में जबरन घुसने का प्रयास किया। इस दौरान स्वामी जी के शिष्यों के साथ उनकी तीखी धक्का-मुक्की हो गई। हंगामे के दौरान इन हुड़दंगियों ने 'सीएम योगी जिंदाबाद' के नारे भी लगाए। इसी बीच शंकराचार्य ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिए तो प्रशासन पर केस करूंगा।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा!

शंकराचार्य जी के समर्थकों का आरोप है कि उनके गुरु की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। इसके चलते शिविर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चारों तरफ 12 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके रोजाना कोई न कोई उन्हें परेशान करने आ रहा है।

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद ने लिया राजनीतिक मोड़

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद अब सिर्फ प्रशासन और स्वामी जी के बीच तक सीमित नहीं रह गया है। मामले ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। इस पर लगातार खासकर विपक्ष की ओर से बयानबाजी हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए भाजपा पर 'नकली सनातनी' होने का आरोप लगाया है।

शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करी तारीफ

इस पूरे विवाद को भाजपा के खिलाफ माना जा रहा है। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की है। स्वामी जी बोले, "इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समझदार' है। उन्होंने मौजूदा नेतृत्व पर निशाना साधा। प्रशासन ने शंकराचार्य को दो नोटिस जारी कर मेले से प्रतिबंधित करने की चेतावनी भी दी है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद क्या है? | Shankracharya Swami Avimukteshwaranand Controversy

विवाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शुरु हुआ। जब शंकराचार्य स्वमी अविमुक्तेश्वरानंद जी पालकी से स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान, अचानक पुलिस ने उन्हें स्नान करने से रोक दिया। तभी से स्वामी जी उनके शिष्यों के साथ शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब सरकार, प्रशासन और शंकराचार्य जी में ठनी हुई है।

शंकराचार्य कौन होते हैं? | Who is Shankracharya?

जानकारी के अनुसार, आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये चार पीठों स्थापित की गई थी। इन पीठों के सर्वोच्च आध्यात्मिक मुखियाओं को शंकराचार्य कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और अद्वैत वेदांत का प्रचार-प्रसार करना होता है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कौन हैं? | Who is Shankracharya Swami Avimukteshwaranand

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वर्तमान में ज्योतिर्मठ यानी बद्रीनाथ पीठ के शंकराचार्य हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद यह पद प्राप्त हुआ। वे धार्मिक व सामाजिक मुद्दों (जैसे ज्ञानवापी प्रकरण, पूर्व में राम मंदिर मुद्दा) पर अपनी प्रखर सक्रियता और वाणी के लिए जाने जाते हैं।

ये भी पढ़ें

प्रयाग नहीं जा पाए तो राजस्थान की इस काशी में लगाएं डुबकी, मिलेगा गंगा स्नान-सा पुण्य
धार्मिक तथ्य
magh snan rajasthan me kaha kare

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Jan 2026 03:41 pm

Published on:

25 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसे हुड़दंगी, लगाए योगी जिंदाबाद के नारे, शंकराचार्य बोले: “प्रशासन पर केस करूंगा अगर…”

बड़ी खबरें

View All

धर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Haridwar Centenary Celebration : गंगा तट पर सजा 30 लाख वर्गमीटर का शताब्दी नगर, “नो कार्ड–नो एंट्री” के साथ ऐतिहासिक आयोजन

Haridwar Centenary Celebration
धर्म

मकर संक्रांति 2026: सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, बस इतने बजे तक रहेगा पुण्यकाल

Makar Sankranti 2026 (PC:GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

बसंत पंचमी 2026 कब है? जानें सरस्वती पूजा की तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व

बसंत पंचमी 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Lohri Kab Hai 2026: खुशियों, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए ऐसे मनाएं लोहड़ी का पर्व

lohri 2026 (pc:gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: अयन पर्व है मकर संक्रांति

Makar Sankranti 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.