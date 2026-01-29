राजस्थान में घुसकर एमपी पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ की स्मैक बरामद

ड्रग्स फैक्ट्री का सामान भी बरामद, पुलिस ने किया जब्त।(photo:patrika)
MP Police Big Action: नशे के खिलाफ आगर पुलिस ने बुधवार देर रात ऐसा करारा प्रहार किया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के घाटाखेड़ी गांव में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने दो भाइयों शाहिर खान (46) और मुनव्वर खान उर्फ राजा (40) को गिरफ्तार किया है। दोनों अरसे से स्मैक और एमडी ड्रग्स बना रहे थे। उसकी तस्करी भी कर रहे थे। पहली बार घाटाखेड़ी गांव में एमपी पुलिस दबिश देकर तस्करों के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की स्मैक, एमडी व ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। पुलिस का दावा है, कार्रवाई से अंतर राज्यीय तस्कर नेटवर्क हिल गया है।
एसपी विनोद सिंह ने बताया, 20 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने आमला क्षेत्र से सुसनेर के फैजान को पकड़ा था। उससे 33 लाख रुपए की 330 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। पूछताछ में पता चला, नशीले पदार्थों की सप्लाई झालावाड़ जिले (राजस्थान) से हो रही है। तब मंगलवार रात कोतवाली टीआइ शशि उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस राजस्थान के थाना डग में घाटाखेड़ी पहुंची। आरोपी ताहिर के घर पर ताला था। पुलिस अंदर पहुंची तो परिजन केमिकल छिपाने की कोशिश में थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। इसमें राजस्थान पुलिस का भी सहयोग रहा।
जांच में सिंथेटिक ड्रग तस्करी में बड़े और संगठित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इसके तार सोशल मीडिया से लेकर रसूखदारों तक जुड़े हैं। एडीजी उमेश जोगा ने बताया, कुछ जिलों में नारकोटिक्स गतिविधियां असामान्य दिखी। जांच में पता चला, गिरोह मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में सिंथेटिक ड्रग सप्लाई कर रहा था। रतलाम व झालावाड़ में ड्रग फैक्ट्रियों का खुलासा इसी कड़ी का हिस्सा है। नार्को मनी से बड़े वकील किए जाते हैं।
1 किलो स्मैक, 2 किलो एमडी ड्रग, 2 किलो क्रिस्टलनुमा केमिकल (कैटामाइन), 25 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन, 5 किग्रा सोडियम कार्बोनेट, 7 किग्रा अमोनियम नाइट्रेट, एमडी बनाने की मशीन, 2 ड्रम, 7 मोबाइल। एक ही नंबर की 2 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 1 भरमार बंदूक और 1 एयरगन।
