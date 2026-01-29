राजस्थान में घुसकर एमपी पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ की स्मैक बरामद

MP Police Big Action: नशे के खिलाफ आगर पुलिस ने बुधवार देर रात ऐसा करारा प्रहार किया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के घाटाखेड़ी गांव में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने दो भाइयों शाहिर खान (46) और मुनव्वर खान उर्फ राजा (40) को गिरफ्तार किया है। दोनों अरसे से स्मैक और एमडी ड्रग्स बना रहे थे। उसकी तस्करी भी कर रहे थे। पहली बार घाटाखेड़ी गांव में एमपी पुलिस दबिश देकर तस्करों के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की स्मैक, एमडी व ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। पुलिस का दावा है, कार्रवाई से अंतर राज्यीय तस्कर नेटवर्क हिल गया है।