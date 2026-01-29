29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

राजस्थान में घुसकर एमपी पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ की स्मैक बरामद

MP Police Big Action: नशे के खिलाफ आगर पुलिस ने बुधवार देर रात ऐसा करारा प्रहार किया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के घाटाखेड़ी गांव में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने दो भाइयों शाहिर खान (46) और मुनव्वर खान उर्फ राजा (40) को गिरफ्तार किया है। दोनों अरसे से स्मैक और एमडी ड्रग्स बना रहे थे। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 29, 2026

drug Smuggler Arrested

ड्रग्स फैक्ट्री का सामान भी बरामद, पुलिस ने किया जब्त।(photo:patrika)

MP Police Big Action: नशे के खिलाफ आगर पुलिस ने बुधवार देर रात ऐसा करारा प्रहार किया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के घाटाखेड़ी गांव में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने दो भाइयों शाहिर खान (46) और मुनव्वर खान उर्फ राजा (40) को गिरफ्तार किया है। दोनों अरसे से स्मैक और एमडी ड्रग्स बना रहे थे। उसकी तस्करी भी कर रहे थे। पहली बार घाटाखेड़ी गांव में एमपी पुलिस दबिश देकर तस्करों के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की स्मैक, एमडी व ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। पुलिस का दावा है, कार्रवाई से अंतर राज्यीय तस्कर नेटवर्क हिल गया है।

बाहर ताला, घर में केमिकल छिपा रहे थे तस्कर

एसपी विनोद सिंह ने बताया, 20 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने आमला क्षेत्र से सुसनेर के फैजान को पकड़ा था। उससे 33 लाख रुपए की 330 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। पूछताछ में पता चला, नशीले पदार्थों की सप्लाई झालावाड़ जिले (राजस्थान) से हो रही है। तब मंगलवार रात कोतवाली टीआइ शशि उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस राजस्थान के थाना डग में घाटाखेड़ी पहुंची। आरोपी ताहिर के घर पर ताला था। पुलिस अंदर पहुंची तो परिजन केमिकल छिपाने की कोशिश में थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। इसमें राजस्थान पुलिस का भी सहयोग रहा।

तस्करों के सिंडिकेट में रसूखदार भी

जांच में सिंथेटिक ड्रग तस्करी में बड़े और संगठित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इसके तार सोशल मीडिया से लेकर रसूखदारों तक जुड़े हैं। एडीजी उमेश जोगा ने बताया, कुछ जिलों में नारकोटिक्स गतिविधियां असामान्य दिखी। जांच में पता चला, गिरोह मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में सिंथेटिक ड्रग सप्लाई कर रहा था। रतलाम व झालावाड़ में ड्रग फैक्ट्रियों का खुलासा इसी कड़ी का हिस्सा है। नार्को मनी से बड़े वकील किए जाते हैं।

ये सामान जब्त

1 किलो स्मैक, 2 किलो एमडी ड्रग, 2 किलो क्रिस्टलनुमा केमिकल (कैटामाइन), 25 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन, 5 किग्रा सोडियम कार्बोनेट, 7 किग्रा अमोनियम नाइट्रेट, एमडी बनाने की मशीन, 2 ड्रम, 7 मोबाइल। एक ही नंबर की 2 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 1 भरमार बंदूक और 1 एयरगन।

ये भी पढ़ें

बंदूक से बैलेट तक, दहशतगर्द जंगलों से निकल बीहड़ की नई कहानी लिखना चाहता है बागी पंजाब सिंह
Patrika Special News
Patrika Series Baghi se Nagrik Chambal ki dusri kahani dakait punjab singh gurjar ki nai kahani

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 10:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राजस्थान में घुसकर एमपी पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ की स्मैक बरामद
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्द मौसम ने किया किसानों पर वार, खेतों में लेट गईं फसलें… सीएम के निर्देश पर सर्वे शुरू

MP Weather Attack on MP Farmers Crops Destroyed
भोपाल

एमपी के 3 संभागों में बारिश का अलर्ट, तापमान भी गिरा, ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान

Rain Alert In MP
भोपाल

आज शाम लाल परेड मैदान में ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह, आतिशबाजी के साथ होगा गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन

Beating The Retreat Ceremony
भोपाल

एमपी के किसानों के खातों में आएंगे 200 करोड़, CM मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे भावांतर राशि

mp news cm mohan yadav 200 crore bhavantar scheme 4th installment in soyabean farmers
भोपाल

राहुल गांधी की कांग्रेसियों को चेतावनी, कहा- बयानबाजी की तो राजनीतिक करियर करेंगे खत्म

mp news kharge Rahul Gandhi Warned MP Congress leaders over controversial statements
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.