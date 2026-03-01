‘सशक्त नारी, उज्जवल भविष्य’ के संकल्प के साथ भव्य शपथ ग्रहण

समारोह का मंगलारंभ बी.एच.एल. शाखा की सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्तिमय मंगलाचरण से हुआ। इसके उपरांत एरा शाखा की बहनों ने अत्यंत मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। पूरे कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन ललित मनया द्वारा अपनी ओजस्वी शैली में किया गया। इस अवसर पर अनीता जैन, संगीता चौधरी, पद्मा, सुलेखा जैन, मेघा जैन, सविता मान्य, बबीता जैन एवं परिषद की अन्य गणमान्य महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। अंत में सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे सामूहिक सहभागिता के माध्यम से नारी सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।