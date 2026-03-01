दत्त मंदिर में गूंजी ‘राजाराम भजन-माला’

भजन संध्या की सफलता में संगीत पक्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का निर्देशन पंडित बलवंत पुराणिक ने किया, जिन्होंने हारमोनियम पर अपनी अंगुलियों का जादू बिखेरा। तबले पर श्रीकांत हिरवे ने थाप दी, वहीं जितेंद्र बंसल ने बांसुरी की मधुर तानों से भजनों में प्राण फूंक दिए। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी और श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री गुरुदेव सेवा मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य सामूहिक भक्ति के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और शांति का प्रसार करना है। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया।